Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України

Зеленський розповів про наслідки для України від затяжної війни на Близькому Сході

Президент: «Ракети, ППО – це два головні ризики для нас»

Президент Володимир Зеленський окреслив основні виклики, з якими стикається Україна на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Глава держави підкреслив, що окрім очікуваного економічного тиску, зокрема зростання цін на нафту та пальне, критичну небезпеку становлять затримки у постачанні озброєння. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Президент визнав, що війна на Близькому Сході безпосередньо впливає на світовий енергетичний ринок. Це призводить до здорожчання нафти та, відповідно, дизельного палива.

«Ризики – нафта, ціни на дизель та паливо. Це те, з чим буде зіштовхуватися кожна країна. Але я впевнений, що європейці знайдуть рішення щодо нафтової галузі і промисловості», – зазначив Зеленський.

Найбільшим ризиком для України в умовах затяжної війни на Близькому Сході є можливе скорочення військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів.

«Ракети, ППО – це два головні ризики для нас. Ми б дуже не хотіли, щоб США вийшли з питання України через Близький Схід. Ми ж демонструємо свою готовність допомагати Сполученим Штатам і їхнім союзникам на Близькому Сході. І ми демонструємо це як факт», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент особливо акцентував на важливості двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами. Він зазначив, що Україна демонструє готовність допомагати США та їхнім союзникам на Близькому Сході, ділячись унікальним досвідом протидії ворожим цілям.

«Це значить, що ми дуже надіємося, що через Близький Схід Сполучені Штати, не будуть виходити з питання війни в Україні», – додав президент.

Як відомо, президент Володимир Зеленський визначив стратегічний пріоритет для оновленого Міністерства оборони України на 2026 рік – побудову власної системи протиповітряної оборони. За словами глави держави, незалежно від обсягів допомоги партнерів, Україна має розробити та серійно виробляти власні комплекси для захисту неба. Зеленський наголосив, що безпека повітряного простору – це фундамент не лише для перемоги у війні, а й для повоєнного відновлення економіки.