Зеленський призначив посла України в Андоррі

Юлія Соколовська представлятиме Україну одразу у двох європейських державах

Президент України Володимир Зеленський призначив Юлію Соколовську Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом. Вона вже обіймає посаду посла України в Королівстві Іспанія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Документом передбачено призначення Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Юлії Соколовської на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Андорра за сумісництвом.

Раніше дипломатичну місію України в Андоррі також забезпечувало посольство в Іспанії. Зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев виконував функції посла України в Князівстві Андорра за сумісництвом.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Соколовську Юлію Сергіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом», – йдеться в указі.

Юлія Соколовська – українська політикиня та державна діячка. Раніше працювала у Міністерстві соціальної політики, а також була заступницею керівника Офісу президента.

