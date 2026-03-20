Ціни на нафту впали: що стало причиною

За тиждень еталонна марка нафти Brent наблизилася до зростання майже на 4%

Ринки залишатимуться чутливими до ситуації у протоці Ормуз, критичного важливої для постачання нафти

Сьогодні, 20 березня, ціни на нафту впали, оскільки провідні європейські країни та Японія запропонували об'єднати зусилля для забезпечення безпечного проходу кораблів через Ормузьку протоку, а США окреслили кроки щодо збільшення поставок нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси Brent впали на $1,36, або на 1, 3%, до $107,29 за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на $1,92, або на 2, 0%, до $94,22. Проте за тиждень еталонна марка нафти Brent наблизилася до зростання майже на 4% після того, як Іран завдав удару по нафтогазових об'єктах у країнах Перської затоки, змусивши їх призупинити видобуток.

Загалом обидва еталонні сорти втратили частину своїх «воєнних премій» у п'ятницю вранці після того, як світові лідери почали визнавати необхідність стриманості та деескалації конфлікту на Близькому Сході, зазначила старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева. Вона додала, що ринки залишатимуться чутливими до ситуації у протоці Ормуз, критичного важливої для постачання нафти.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп планує силою розблокувати Ормузьку протоку, щоб відновити повноцінний експорт нафти через Перську затоку. Для цього Вашингтон працює над створенням міжнародної коаліції союзників.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі. Такий крок може вивільнити близько 140 млн барелів для світового ринку.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Також Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.