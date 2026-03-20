Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на нафту впали: що стало причиною

google social img telegram social img facebook social img
За тиждень еталонна марка нафти Brent наблизилася до зростання майже на 4%
фото: reuters

Ринки залишатимуться чутливими до ситуації у протоці Ормуз, критичного важливої для постачання нафти

Сьогодні, 20 березня, ціни на нафту впали, оскільки провідні європейські країни та Японія запропонували об'єднати зусилля для забезпечення безпечного проходу кораблів через Ормузьку протоку, а США окреслили кроки щодо збільшення поставок нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси Brent впали на $1,36, або на 1, 3%, до $107,29 за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на $1,92, або на 2, 0%, до $94,22. Проте за тиждень еталонна марка нафти Brent наблизилася до зростання майже на 4% після того, як Іран завдав удару по нафтогазових об'єктах у країнах Перської затоки, змусивши їх призупинити видобуток.

Загалом обидва еталонні сорти втратили частину своїх «воєнних премій» у п'ятницю вранці після того, як світові лідери почали визнавати необхідність стриманості та деескалації конфлікту на Близькому Сході, зазначила старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева. Вона додала, що ринки залишатимуться чутливими до ситуації у протоці Ормуз, критичного важливої для постачання нафти.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп планує силою розблокувати Ормузьку протоку, щоб відновити повноцінний експорт нафти через Перську затоку. Для цього Вашингтон працює над створенням міжнародної коаліції союзників. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі. Такий крок може вивільнити близько 140 млн барелів для світового ринку.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном. 

Також Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. 

Теги: ціни нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua