Корогодський шукає покупця для ТРЦ Dream: що відомо про продаж активу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Корогодський шукає покупця для ТРЦ Dream: що відомо про продаж активу
Офіційно Корогодському належить 74% ТОВ «Віта-Верітас», яке володіє ТРЦ Dream
фото: Гарік Корогодський/Facebook

ТРЦ Dream перебуває у заставі за іпотечним договором із державним «Ощадбанком»

Співвласник одного з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва Dream Town Гарік Корогодський має намір продати актив. Загальна вартість угоди, з урахуванням кредитного навантаження, може скласти $100 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes Ukraine.

«Хочу все продати і займатися громадськими справами, творчістю», – пояснює Корогодський свій післявоєнний п’ятирічний план. Підприємець входить у двадцятку найбільших рантьє України за підсумками 2025 року, підрахували аналітики Forbes.

Офіційно Корогодському належить 74% ТОВ «Віта-Верітас», яке володіє ТРЦ Dream. Інші співвласники – Міхаїл Шмільман із майже 25% та Людмила Шаповал із 0,1% за даними YouControl.

Гарік Корогодський розраховує виручити безпосередньо з продажу столичного торгового комплексу $60-70 млн. Проте разом із борговими зобов'язаннями загальна сума продажу оцінюється у $100 млн.

Наразі ТРЦ Dream перебуває у заставі за іпотечним договором із державним «Ощадбанком», що є важливою складовою потенційної угоди. Попри наявність іпотеки, столичний торговельно-розважальний центр продовжує генерувати прибуток. За словами співвласника, середньомісячний дохід об'єкта становить близько 63 млн грн.

Сьогодні у ТРЦ працює близько 400 різних магазинів. Сам комплекс структурно складається з двох великих блоків, які запускалися поступово:

  • Dream Yellow (перша частина) – відкрила свої двері для відвідувачів у 2009 році.
  • Dream Berry (друга частина) – розпочала роботу у 2011 році.

Загальна площа цього масштабного об'єкта на Оболоні становить 160 тис. кв. м, з них безпосередньо під оренду виділено 101,2 тис. кв. м простору.

Главком писав, що торговельно-розважальний центр Dream Town, що має площу 167 тис. кв. м і працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Віта Верітас», у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн. Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася, зазначають аналітики. Дохід компанії склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» – прибуток 2,8 млн грн.

