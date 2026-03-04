Головна Київ Новини
Привласнення квартири померлої киянки: підозру отримали ексголова суду та група адвокатів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем
фото: Офіс генерального прокурора

Право власності на квартиру померлої було зареєстровано за «спадкоємцем», а майно продано третій особі за $34,5 тис.

На Київщині викрито схему заволодіння та продажу відумерлої спадщини за участі ексголови районного суду та адвокатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито колишнього голову районного суду, трьох адвокатів, голову ОСББ та їх спільника. Їх підозрюють в організації схеми незаконного заволодіння нерухомим майном та його продажем», – повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що у 2020 році після смерті жінки, яка не мала спадкоємців, її квартира в Києві мала перейти територіальній громаді. Натомість суддя та його спільники розробили план шахрайського заволодіння майном.

За даними слідства, підозрювані організували подання до суду завідомо неправдивого позову про визнання права власності на квартиру. Позов подав чоловік, який жодного стосунку до померлої чи її майна не мав, проте підозрювані внесли неправдиві відомості про його проживання з жінкою та наявність будинку у м. Сквира, який фактично належить іншій особі.

У березні 2021 року суд задовольнив позов, після чого право власності на квартиру було зареєстровано за «спадкоємцем», а майно продано третій особі за $34,5 тис.

Колишньому голові суду інкриміновано пособництво у шахрайстві, службове підроблення та незаконне втручання в роботу автоматизованих систем. Трьом адвокатам та голові ОСББ – пособництво у шахрайстві та легалізацію майна. Фіктивному позивачу – шахрайство та легалізацію майна.

Прокуратура підготувала клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів
фото: Офіс генерального прокурора України

Прокуратура підготувала клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів, також вживаються заходи для повернення незаконно відчуженого майна територіальній громаді.

Нагадаємо, у столиці раніше було винесено вирок адвокату, який розробив цинічну схему заволодіння чужим майном. За шахрайство в особливо великих розмірах чоловік проведе за ґратами шести років, а його майно буде конфісковано. Слідство встановило, що з метою заволодіння нерухомістю у Києві адвокат, який на той момент вже був підозрюваним в іншому кримінальному провадженні за вчинення шахрайства, використовуючи документи на ім’я іншої людини, оформив позику на один місяць на суму у понад 800 тис. грн чоловіку та жінці, які представилися померлими власниками квартири.

Теги: Київ суд суддя Державне бюро розслідувань квартира спадщина підозра



