Перевірка земельної ділянки перед купівлею: повний гід, індикатори шахрайства та пастки 2026 року

Розбираємося, які документи вимагати, як перевірити кадастровий номер та реєстр боржників

Купівля земельної ділянки в Україні – це не лише інвестиція, а й серйозний юридичний квест. Попри цифровізацію реєстрів, ризики втратити гроші або роками судитися з «невидимими» претендентами на ваші сотки залишаються високими. Експерти наголошують: формальна наявність документів у продавця – це лише 30% успіху.

«Главком» підготував вичерпну інструкцію, як перевірити землю за новими правилами 2026 року.

Законодавча база: фундамент вашої безпеки

Будь-яка операція із землею регулюється трьома основними законами:

🚩 Важливо: Якщо ділянка не внесена до Державного земельного кадастру (ДЗК), вона юридично не існує як об’єкт права. Продати її неможливо.

Що обов’язково перевірити перед купівлею

Крок 1. Перевірка технічних параметрів (ДЗК)

Перше, що потрібно зробити – отримати Витяг з Державного земельного кадастру.

Кадастровий номер: Перевірте його через портал «Дія» або попросіть нотаріуса зробити запит. У 2026 році доступ до Публічної кадастрової карти для фізичних осіб може бути обмежений з міркувань безпеки, тому офіційний витяг – єдине надійне джерело.

Цільове призначення: Якщо ви плануєте будувати будинок, категорія має бути «для будівництва та обслуговування житлового будинку». Зміна призначення з «с/г» на «забудову» – це тривалий і дорогий процес.

Межі ділянки: Паперові координати іноді не збігаються з реальним парканом.

Паперові координати іноді не збігаються з реальним парканом. Порада: Замовте послугу «винесення меж в натуру». Сертифікований геодезист перевірить точки за GPS-координатами. Це вбереже вас від конфліктів із сусідами в майбутньому.

Крок 2. Юридична чистота (Реєстр речових прав)

Ви повинні знати не лише те, де земля, а й кому вона належить насправді.

Параметр перевірки На що звернути увагу Право власності Підставою має бути державний акт, договір купівлі-продажу, дарування або свідоцтво про спадщину. Обтяження Чи немає на ділянці арештів, іпотек або заборон відчуження? Обов'язково перевіряйте витяг з Реєстру речових прав. Оренда/Емфітевзис Якщо земля в оренді у фермера, ви станете власником, але не зможете користуватися нею до кінця терміну договору. Згода подружжя Якщо земля набута продавцем у шлюбі, обов'язкова нотаріально засвідчена згода іншого з подружжя.

Крок 3. Перевірка продавця: «Червоні прапорці»

Іноді проблема не в землі, а в тому, хто її продає.

🚩 Реєстр боржників: Якщо продавець має великі борги (аліменти, кредити, штрафи), нотаріус заблокує угоду. Перевірте ПІБ продавця в Єдиному реєстрі боржників.

🚩 Судові спори: Перевірте кадастровий номер та власника в Єдиному реєстрі судових рішень. Можливо, на цю ділянку претендують родичі або сусіди.

🚩 Продаж за довіреністю: Це класична зона ризику. Намагайтеся вийти на прямий контакт із власником. Якщо це неможливо — ретельно перевірте, чи не була довіреність відкликана.

Нові виклики 2026 року: замінування та фортифікації

В умовах воєнного стану додалися специфічні ризики:

Військові обмеження: Ділянка може знаходитися в зоні, де заборонено будівництво через близькість до стратегічних об'єктів. Замінування: Якщо територія була під окупацією або в зоні боїв, вимагайте довідку про проведення розмінування (акти ДСНС або сертифікованих операторів). Містобудівна документація: Перевірте Генплан або Детальний план території (ДПТ). Може виявитися, що через вашу ділянку в майбутньому планують прокласти дорогу або ЛЕП.

Фінансовий бік питання

Крім вартості землі, готуйтеся до таких витрат:

Податок (ПДФО): 5% від оціночної вартості (якщо ви володієте ділянкою менше 3 років або це не перший продаж за рік).

Військовий збір: 1.5%.

Оцінка майна: Потрібна для визначення суми податків.

Послуги нотаріуса: Зазвичай розподіляються 50/50 між покупцем і продавцем.

Реальна загроза: кейс від адвокатів

Національна асоціація адвокатів України попереджає про схему, яка може позбавити вас і грошей, і майна.

Як виглядає ситуація:

Ви купуєте ділянку під забудову, зводите на ній будинок і спокійно живете роками. Проте, коли вирішуєте продати нерухомість, виявляється, що вона під арештом. Причина – кримінальна справа про шахрайство та підробку документів.

У чому корінь проблеми?

З’ясовується, що ця земля ніколи не передавалася у приватну власність законно. Перший власник (у якого ділянку купили ви або хтось до вас) зареєстрував її на підставі вигаданого рішення сільської ради. Тобто папірець із печатками був, а реального голосування депутатів чи засідання ради – ні.

Головна небезпека:

Пересічному покупцеві майже неможливо самостійно розпізнати фальшивий документ багаторічної давнини без спеціальної експертизи. Ви бачите офіційний бланк, печатку та підпис, але за ними стоїть юридична порожнеча.

Що робити?

Юристи наголошують: хоча таку схему важко викрити з першого погляду, існують певні «червоні прапорці» під час перевірки документів, які можуть вказати на ризик ще до підписання угоди.

Ситуація, яку описує Асоціація адвокатів, є юридично найскладнішою для покупця. Якщо ви не знали про підробку, закон дозволяє повернути землю громаді.

Ризик втрати власності: Згідно зі статтею 388 Цивільного кодексу України, якщо майно вибуло з володіння власника (наприклад, сільради) поза його волею – через підробку документів – воно може бути витребуване навіть у «добросовісного набувача» (тобто у вас).

Кримінальний аспект: Арешт на таку ділянку накладається відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України. Це робиться для того, щоб майно не було перепродане ще раз, поки триває слідство.

Як захиститися: Єдиний шлях – ретельна перевірка архівних рішень органів місцевого самоврядування та запит до реєстру вихідної кореспонденції відповідної ради перед угодою».

Короткий чек-лист покупця:

✅ Отримати кадастровий номер.

✅ Перевірити ділянку в ДЗК (площа, межі, призначення).

✅ Замовити витяг з Реєстру речових прав (власник, арешти).

✅ Перевірити власника в Реєстрі боржників та Судовому реєстрі.

✅ Викликати геодезиста для перевірки реальних меж.

✅ Перевірити містобудівні обмеження (Генплан).

Індикатори шахрайства: «Червоні прапорці» 🚩

Відсутній кадастровий номер: Або він не знаходиться в базі, або не збігається з документами.

Документи старого зразка: Держакти без кадастрового номера потребують додаткового переоформлення.

«Терміновий продаж» та низька ціна: Тиск на покупця та ціна значно нижча за ринкову – ознака прихованих проблем (суди, арешти).

Продаж за довіреністю: Високий ризик підробки або відкликання документа. Вимагайте особистої зустрічі з власником.

Свіжий перепродаж: Якщо ділянку змінила трьох власників за рік – це «відмивання» проблемного об'єкта.

Якщо ділянку змінила трьох власників за рік – це «відмивання» проблемного об’єкта. Відмова надати оригінали: Якщо показують лише копії документів – це сигнал зупинити перемовини.