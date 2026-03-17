Київська родина, яка виховала 10 дітей та має 25 онуків, отримала довгоочікувану квартиру

Багатодітна родина Рудичів, яка перебувала на квартирному обліку з 2007 року, отримала від міста нове просторе житло. Мер Києва Віталій Кличко особисто вручив родині ордер на квартиру, про що повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком» .

Родина має унікальну історію: Марія Стефанівна Рудич народила та виховала 10 дітей, а на сьогодні родина розрослася вже до 43 осіб, включаючи 25 онуків. Тривалий час значна частина сім’ї проживала разом у некомфортних для такої кількості людей умовах, чекаючи на розширення житлової площі майже два десятиліття.

За ордером на квартиру прийшла лише невелика частина родини Рудичів фото: Telegram-канал Віталія Кличка

Нове житло загальною площею 313 кв. м розташоване у прийнятому в експлуатацію будинку. Помешкання є трирівневим і складається з п’яти великих кімнат загальною житловою площею 212 квадратних метрів. За словами Віталія Кличка, квартира повністю готова для заселення, оскільки в ній уже виконано внутрішнє оздоблення та ремонт. Тепер велика родина зможе розпочати облаштування у новій квартирі.

