Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн

Приміщення по вул. Бойчука, 1/2, що перебувало у комунальній власності, незаконно вибуло у приватну власність на підставі підробленого документа

Печерський райсуд Києва витребував з незаконного володіння фізичної особи приміщення площею майже 100 квадратних метрів на вулиці Бойчука, 1/2, що у Печерському районі. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

Як встановили прокурори, нежитлове приміщення по вул. Бойчука, 1/2, що перебувало у комунальній власності, незаконно вибуло у приватну власність на підставі підробленого документа, нібито виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Відтак окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про витребування нерухомості з незаконного володіння. Печерський районний суд міста Києва погодився з позицією прокуратури та повернув приміщення у комунальну власність.

Раніше повідомлялося, що за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформле не на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.

Також Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту.