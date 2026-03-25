Головна Київ Новини
search button user button menu button

Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
Приміщення на вулиці Бойчука, 1/2
фото: Київська міська прокуратура

Приміщення по вул. Бойчука, 1/2, що перебувало у комунальній власності, незаконно вибуло у приватну власність на підставі підробленого документа

Печерський райсуд Києва витребував з незаконного володіння фізичної особи приміщення площею майже 100 квадратних метрів на вулиці Бойчука, 1/2, що у Печерському районі. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, інформує «Главком».

Як встановили прокурори, нежитлове приміщення по вул. Бойчука, 1/2, що перебувало у комунальній власності, незаконно вибуло у приватну власність на підставі підробленого документа, нібито виданого Головним управлінням житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Відтак окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про витребування нерухомості з незаконного володіння. Печерський районний суд міста Києва погодився з позицією прокуратури та повернув приміщення у комунальну власність. 

Раніше повідомлялося, що за позовом Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд витребував приміщення в центрі Києва у незаконного власника. Фізична особа незаконно оформила право власності на це нежитлове приміщення – частину підвалу житлового будинку (гуртожитку) площею 495,3 квадратних метрів на вул. Предславинській. Право власності оформле не на підставі інвестиційного договору, яким передбачалось, що інвестор проводить ремонт підвалу та благоустрій навколишньої території, а згодом отримує його у власність. Вказаний інвестиційний договір державним підприємством, що є балансоутримувачем приміщення, не укладався.

Також Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту. 

Теги: столиця прокуратура суд Київ прокурор нерухомість

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
Теракт у Бучі: затриманому обрано запобіжний захід
Моторошна ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у легковик, що стояв на світлофорі
Моторошна ДТП під Києвом: мотоцикліст влетів у легковик, що стояв на світлофорі

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua