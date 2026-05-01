Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 1 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,07 грн.

Курс валют станом на 1 травня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,9630 51,4587 59,4204 12,0784 56,0038 Ощадбанк 43,60 / 44,20 51,20 / 51,85 57,90 / 59,90 11,40 / 12,20 45,05 / 47,40 Приватбанк 43,75 / 44,24 51,13 / 51,81 59,1 / 59,88 12,00 / 12,19 - ПУМБ 43,70 / 44,30 51,20 / 51,90 58,50 / 59,90 11,88 / 12,18 - monobank 43,80 / 44,23 51,16 / 51,81 - - - Райффайзен 43,72 / 44,15 51,20 / 51,80 57,20 / 60,70 11,40 / 12,40 53,10 / 57,00 OTP Bank 43,75 / 44,15 51,00 / 51,80 - - 55,50 / 56,50 Укрсиббанк 43,75 / 44,30 51,00 / 51,90 57,90 / 60,25 - 54,45 / 56,45

* курс валют станом на 08:15 1 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.