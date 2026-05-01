Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Національний банк оновив офіційний курс валют на 1 травня 2026 року
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 1 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,07 грн.

Курс валют станом на 1 травня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,9630 51,4587 59,4204 12,0784 56,0038
Ощадбанк
 43,60 / 44,20 51,20 / 51,85 57,90 / 59,90 11,40 / 12,20 45,05 / 47,40
Приватбанк
 43,75 / 44,24 51,13 / 51,81 59,1 / 59,88 12,00 / 12,19 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 51,20 / 51,90 58,50 / 59,90 11,88 / 12,18 -
monobank
 43,80 / 44,23 51,16 / 51,81 - - -
Райффайзен
 43,72 / 44,15 51,20 / 51,80 57,20 / 60,70 11,40 / 12,40 53,10 / 57,00
OTP Bank
 43,75 / 44,15 51,00 / 51,80 - - 55,50 / 56,50
Укрсиббанк
 43,75 / 44,30 51,00 / 51,90 57,90 / 60,25 - 54,45 / 56,45
* курс валют станом на 08:15 1 травня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Читайте також

Справжня ефективність – це не плавний курс, а менша залежність від інтервенцій і зовнішніх ресурсів
Курс гривні до долара. Настав час поставити принципове питання Авторська стаття
28 квiтня, 07:00
Монета виготовлена зі срібла 999 проби
До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)
8 квiтня, 14:17
У 2025 році підроблені банкноти старого зразка становили 90% усіх вилучених підробок
Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують
24 квiтня, 19:12

Особисті фінанси

День директора школи: скільки в Україні платять керівникам навчальних закладів
День директора школи: скільки в Україні платять керівникам навчальних закладів
Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 1 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Стрибок цін на пальне. Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки
Стрибок цін на пальне. Антимонопольний комітет відзвітував про результати перевірки
Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів
Кабмін змінив правила розрахунку лікарняних і декретних для ФОПів
Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових
Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових

Новини

У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
