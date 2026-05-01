Курс валют 1 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 1 травня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар, євро і злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,96, євро – 51,45 грн, польського злотого – 12,07 грн.
Курс валют станом на 1 травня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,9630
|51,4587
|59,4204
|12,0784
|56,0038
|
Ощадбанк
|43,60 / 44,20
|51,20 / 51,85
|57,90 / 59,90
|11,40 / 12,20
|45,05 / 47,40
|
Приватбанк
|43,75 / 44,24
|51,13 / 51,81
|59,1 / 59,88
|12,00 / 12,19
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|51,20 / 51,90
|58,50 / 59,90
|11,88 / 12,18
|-
|
monobank
|43,80 / 44,23
|51,16 / 51,81
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,72 / 44,15
|51,20 / 51,80
|57,20 / 60,70
|11,40 / 12,40
|53,10 / 57,00
|
OTP Bank
|43,75 / 44,15
|51,00 / 51,80
|-
|-
|55,50 / 56,50
|
Укрсиббанк
|43,75 / 44,30
|51,00 / 51,90
|57,90 / 60,25
|-
|54,45 / 56,45
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
