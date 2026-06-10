Зарплати поліцейських та рятувальників зростуть. Рада підтримала законопроєкт

Застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року

Сьогодні, 10 червня, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осучаснення розміру грошового забезпечення». «За» проголосували 269 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

«Прийнятим законом України встановлюється, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту», – йдеться у повідомленні.

Законом також передбачено, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту із розрахунку на місяць не може становити менш як 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року.

Грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту складається з:

посадового окладу,

окладу за спеціальним званням,

надбавки за вислугу років,

премії,

інших видів грошового забезпечення (у тому числі постійного характеру та одноразові), визначених Кабінетом Міністрів України.

Зазначається, що застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року.

Зокрема, за поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами, що визначає Кабмін. Також поліцейські, відряджені до інших органів державної влади, установ, організацій та прикомандировані, отримають грошове забезпечення на умовах та в розмірі, визначених урядом.

Закон передбачає, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту підлягає індексації відповідно до закону.

Нагадаємо, що Верховна Рада також ухвалила в цілому закон №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік. «За» проголосувало 242 народні депутати.