До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)

Пам'ятна монета присвячена українському розпису

Національний банк України до великодніх свят ввів у обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Вона продовжує популярну серію «Українська спадщина» та присвячена традиціям писанкарства одного з найдавніших етнографічних країв України – Полісся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Повідомляється, що монета виготовлена зі срібла 999 проби, а маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Вона оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал – 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест – сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону.

«Це декоративне мистецтво, у якому втілюється багатовікова культура та художня майстерність українців, у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Цьогоріч ми віддаємо шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України – Поліссю», – йдеться у повідомленні.

Монета номіналом 10 гривень присвячена українському розпису, зокрема етнографічному регіону Полісся. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 8, 2026

Дизайн нової пам’ятної монети створила Олександра Кучинська. Її тираж – до 15 тисяч штук.

В НБУ також додали, що придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції банку.

«Главком» писав, що канадський монетний двір випустив монету у формі писанки. Повідомляється, що писанка виготовлена з чистого золота та прикрашена символічним орнаментом із трояндою. На аверсі традиційно розміщено профіль британського монарха – короля Чарльза III.

Над дизайном працювали художник Стівен Розаті та канадець українського походження Дейв Мельничук – член Українського музею Канади в Торонто.

Нагадаємо, українці більше не зможуть розрахуватися в магазинах паперовими банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років. Ці гроші офіційно перестали бути платіжним засобом. У Нацбанку також додали, що банкноти цих номіналів майже не використовуються в роздрібній торгівлі, а середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 років. Поступове вилучення розпочалося ще у 2020 році.