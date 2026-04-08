Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
До великодніх свят Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету (відео)
Монета виготовлена зі срібла 999 проби
фото: НБУ

Пам'ятна монета присвячена українському розпису

Національний банк України до великодніх свят ввів у обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Вона продовжує популярну серію «Українська спадщина» та присвячена традиціям писанкарства одного з найдавніших етнографічних країв України – Полісся. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України.

Повідомляється, що монета виготовлена зі срібла 999 проби, а маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Вона оздоблена емаллю та патинуванням. Її номінал – 10 гривень.

Аверс монети розділений на чотири сектори лініями, що утворюють хрест – сакральний знак, що символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону.

«Це декоративне мистецтво, у якому втілюється багатовікова культура та художня майстерність українців, у 2024 році було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Цьогоріч ми віддаємо шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України – Поліссю», – йдеться у повідомленні.

Дизайн нової пам’ятної монети створила Олександра Кучинська. Її тираж – до 15 тисяч штук.

В НБУ також додали, що придбати монету можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції банку.

«Главком» писав, що канадський монетний двір випустив монету у формі писанки. Повідомляється, що писанка виготовлена з чистого золота та прикрашена символічним орнаментом із трояндою. На аверсі традиційно розміщено профіль британського монарха – короля Чарльза III.

Над дизайном працювали художник Стівен Розаті та канадець українського походження Дейв Мельничук – член Українського музею Канади в Торонто.

Нагадаємо, українці більше не зможуть розрахуватися в магазинах паперовими банкнотами номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років. Ці гроші офіційно перестали бути платіжним засобом. У Нацбанку також додали, що банкноти цих номіналів майже не використовуються в роздрібній торгівлі, а середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 років. Поступове вилучення розпочалося ще у 2020 році.

Читайте також:

Теги: памятная монета НБУ монета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua