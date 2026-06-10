Скільки коштує відпочинок у Греції для українців: огляд курортів

У Греції концепція «Все включено» не є домінуючою і представлена переважно у великих курортних комплексах

На відміну від Туреччини чи Єгипту, у Греції концепція «Все включено» не є домінуючою і представлена переважно у великих курортних комплексах

Літній сезон 2026 року в Греції демонструє стабільно високий попит серед українських мандрівників. «Главком» проаналізував поточні пропозиції та логістику для українців.

Зміст

Тур на тиждень на двох

Ціни на тижневий відпочинок на двох дорослих суттєво залежать від обраного типу транспорту та специфіки курорту. Як повідомили «Главкому» туроператори, вартість відпочинку у червні 2026 року стартує від таких позначок:

Бюджетний варіант (автобусні тури, проживання в апартаментах або готелях 2–3 без харчування або зі сніданками): коштуватиме від €500–€650 (22 тис. – 28 600 грн) за двох на 7 ночей у готелі (без урахування часу в дорозі). На материкових курортах (Паралія Катеріні) це найпопулярніший формат самостійного відпочинку.

(автобусні тури, проживання в апартаментах або готелях 2–3 без харчування або зі сніданками): коштуватиме від €500–€650 (22 тис. – 28 600 грн) за двох на 7 ночей у готелі (без урахування часу в дорозі). На материкових курортах (Паралія Катеріні) це найпопулярніший формат самостійного відпочинку. Комфорт-варіант (автобусом або літаком із Кишинева, готелі 3+ та якісні 4 на першій чи другій лініях, харчування «сніданок+вечеря»): стартує від €950–€1300 (41 800 – 57 200 грн) за двох дорослих. Оптимальний вибір для відпочинку на Халкідіках чи острові Крит.

(автобусом або літаком із Кишинева, готелі 3+ та якісні 4 на першій чи другій лініях, харчування «сніданок+вечеря»): стартує від €950–€1300 (41 800 – 57 200 грн) за двох дорослих. Оптимальний вибір для відпочинку на Халкідіках чи острові Крит. Преміум та Еліт-відпочинок (авіатури, готелі 5 відомих грецьких та світових мереж, системи «Ultra All Inclusive» або преміальне триразове харчування, перша лінія, приватні вілли чи номери з власними басейнами):* стартують від €1900–€2600 (83 600 – 114 400 грн) за двох за тиждень.

Логістика: як доїхати та скільки часу це займає

Через відсутність прямого авіасполучення з міст України, українські туристи використовують два основні варіанти подорожі до Греції: автобусні чартери безпосередньо з обласних центрів або авіаперельоти через найближчі європейські аеропорти-хаби.

Автобусні чартерні рейси (Бюджетний та надійний варіант): Автобусні тури виконуються з Києва, Львова, Одеси та Чернівців. Основними напрямками для автобусів є материкова частина Греції: Олімпійська Рів'єра (Пієрія), півострів Халкідікі та острів Тасос (із короткою поромною переправою). Скільки часу займає: Дорога з Києва чи Львова до північних курортів Греції займає в середньому 28–34 години, залежно від швидкості проходження прикордонних пунктів (Румунія/Болгарія або Молдова/Румунія/Болгарія). З Одеси чи Чернівців подорож триває швидше – близько 22–26 годин.

Автобусні тури виконуються з Києва, Львова, Одеси та Чернівців. Основними напрямками для автобусів є материкова частина Греції: Олімпійська Рів'єра (Пієрія), півострів Халкідікі та острів Тасос (із короткою поромною переправою). Скільки часу займає: Дорога з Києва чи Львова до північних курортів Греції займає в середньому 28–34 години, залежно від швидкості проходження прикордонних пунктів (Румунія/Болгарія або Молдова/Румунія/Болгарія). З Одеси чи Чернівців подорож триває швидше – близько 22–26 годин. Авіатури через сусідні країни (Комфортний варіант): Пакетні тури з перельотом орієнтовані як на материк (Салоніки, Афіни), так і на острівну частину (Крит, Родос, Корфу). Найпопулярнішими хабами для вильоту українців залишаються Кишинів (найближче для мешканців півдня та центру), Жешув, Бухарест та Варшава. Скільки часу займає: Сам чистий переліт із Кишинева чи Бухареста до Салонік або на острів Крит триває всього 1,5–2 години. Проте з урахуванням трансферу з України до аеропорту вильоту (наприклад, автобусом чи потягом до Кишинева або Жешува – від 5 до 12 годин) та передпольотних процедур, загальний час у дорозі становить від 12 до 18 годин.

Популярні курорти

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Популярні курорти Греції

Греція пропонує різноманітні курортні зони, кожна з яких має свій неповторний колорит та географічні особливості:

Півострів Халкідікі (материкова Греція): Візуально нагадує «тризуб Посейдона» і ділиться на три «пальці». Найпопулярніший серед українців – Кассандра (розвинена інфраструктура, багато молодіжних барів та нічних клубів). Ситонія – більш зелена, спокійна, з мальовничими затишними бухтами для сімейного релаксу. Афон – здебільшого закрита монастирська республіка, проте біля її кордону є чудові світські готелі курорту Урануполі.

Візуально нагадує «тризуб Посейдона» і ділиться на три «пальці». Найпопулярніший серед українців – Кассандра (розвинена інфраструктура, багато молодіжних барів та нічних клубів). Ситонія – більш зелена, спокійна, з мальовничими затишними бухтами для сімейного релаксу. Афон – здебільшого закрита монастирська республіка, проте біля її кордону є чудові світські готелі курорту Урануполі. Острів Крит: Найбільший острів Греції, що омивається кількома морями. Острів універсальний: тут є як гамірні молодіжні регіони (Херсоніссос, Малія), так і престижні елітні зони з розкішними комплексами (Елунда). Крит відомий своїми унікальними пляжами, як-от Балос з рожевим піском, та величезною кількістю археологічних пам'яток мінойської епохи.

Найбільший острів Греції, що омивається кількома морями. Острів універсальний: тут є як гамірні молодіжні регіони (Херсоніссос, Малія), так і престижні елітні зони з розкішними комплексами (Елунда). Крит відомий своїми унікальними пляжами, як-от Балос з рожевим піском, та величезною кількістю археологічних пам'яток мінойської епохи. Олімпійська Рів'єра (Пієрія): Материкове узбережжя біля підніжжя легендарної гори Олімп. Головні курорти – Паралія Катеріні та Олімпік Біч. Сюди найпростіше дістатися автобусом. Регіон приваблює широкими піщаними пляжами, пологим заходом у море та дуже демократичними цінами в місцевих тавернах і магазинах.

Острів Корфу (Керкіра): Найзеленіший острів в Іонічному морі з помітним італійським та венеціанським архітектурним впливом. Ідеально підходить для тих, хто погано переносить сильну спеку, завдяки м'якому клімату та великій кількості оливкових і цитрусових гаїв.

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Номери, харчування та розваги

Для громадян України діє безвізовий режим (за наявності біометричного паспорта можна перебувати в країнах Шенгенської зони до 90 днів). При заселенні в готелі обов'язково сплачується державний кліматичний збір (від €1,5 до €10 за ніч за номер, залежно від зірковості готелю).

На відміну від Туреччини чи Єгипту, у Греції концепція «Все включено» не є домінуючою і представлена переважно у великих курортних комплексах.

Концепція харчування: Більшість невеликих готелів та апартаментів пропонують систему RO (без харчування), BB (лише сніданки) або HB (сніданок та вечеря). Це стимулює туристів вечеряти за межами готелів, досліджуючи автентичні грецькі таверни. В меню обов'язково варто спробувати свіжі морепродукти, мусаку, сувлакі, справжній грецький салат із сиром фета та традиційне вино «Рецина».

Більшість невеликих готелів та апартаментів пропонують систему RO (без харчування), BB (лише сніданки) або HB (сніданок та вечеря). Це стимулює туристів вечеряти за межами готелів, досліджуючи автентичні грецькі таверни. В меню обов'язково варто спробувати свіжі морепродукти, мусаку, сувлакі, справжній грецький салат із сиром фета та традиційне вино «Рецина». Інфраструктура та розваги: Розважальна програма у Греції більше орієнтована на самостійне вивчення країни, ніж на закрите перебування всередині готелю. На території великих готелів є басейни, тенісні корти та легка вечірня анімація (наприклад, грецькі вечори з живою музикою та танцем сиртакі).

Усі розваги за межами готелів можна розділити на кілька напрямків:

Екскурсійна та історична спадщина: Греція – це музей просто неба. З материкової частини популярні поїздки до Афін (відвідання Акрополя), екскурсії до «парячих у повітрі» монастирів Метеори, а також до стародавніх Дельф чи Вергіни. На Криті туристи масово відвідують Кносський палац із легендарним лабіринтом Мінотавра.

Греція – це музей просто неба. З материкової частини популярні поїздки до Афін (відвідання Акрополя), екскурсії до «парячих у повітрі» монастирів Метеори, а також до стародавніх Дельф чи Вергіни. На Криті туристи масово відвідують Кносський палац із легендарним лабіринтом Мінотавра. Морські прогулянки та паломництво: Популярністю користуються одноденні круїзи на кораблях до сусідніх островів (наприклад, з Криту на мальовничий вулканічний острів Санторіні з його біло-блакитними будинками). Також доступні різноманітні водні активності на пляжах: прокат каяків, сап-бордів, дайвінг та віндсерфінг.

Популярністю користуються одноденні круїзи на кораблях до сусідніх островів (наприклад, з Криту на мальовничий вулканічний острів Санторіні з його біло-блакитними будинками). Також доступні різноманітні водні активності на пляжах: прокат каяків, сап-бордів, дайвінг та віндсерфінг. Нічне життя: Молодь обирає нічні клуби Салонік, курорту Каліфея на Халкідіках або відомі вечірки на Криті (у Малії). Для більш спокійного відпочинку підходять затишні прибережні бари з лаунж-музикою.

Туристичні принади Греції: що варто побачити

Греція пропонує мандрівникам колосальний пласт культурної та природної спадщини. Туристичні локації країни можна розділити на кілька знакових історичних та природних центрів:

Афінський Акрополь та Парфенон

Акрополь розташовувався на найвищому місці в давньогрецьких містах, і тут будували головні муніципальні та культові споруди. Афінський акрополь був побудований у 5 столітті до нашої ери на честь Афіни, давньогрецької богині, яка вважалася покровителькою міста.

Парфенон, головна святиня Афіни та скарбниця. Храм Афіни Ніки вшановував богиню як покровительку міста. Інший храм – Ерехтейон, святилище сільськогосподарських богів. Воротами до Акрополя були Пропілеї. На одному зі схилів пагорба був побудований Одеум Ірода Аттика. Ірод Аттик був багатим римлянином і побудував одей, або невеликий театр, в пам'ять про свою дружину.

Акрополь було внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Це найповніший комплекс давньогрецьких пам'яток, важливий своїм історичним значенням і впливом на інші споруди. Він являє собою вершину давньогрецької архітектури.

Комплекс монастирів Метеори

Комплекс монастирів «Метеора» – це одне з найвідоміших і найкрасивіших місць Греції. Шість монастирів розташовані на скелях, на невеликій території, створюється враження, що вони висять в повітрі. Нічого подібного в світі немає, їхати сюди потрібно обов'язково. «Метеора» перекладається з грецької, як «ширяючий в повітрі».

Стародавні Дельфи

Розташовані на схилах гори Парнас, Дельфи колись вважалися «пупом землі». Витоки Дельф сягають бронзової доби, коли перші поселенці поклонялися богині Землі Геї, перш ніж святилище було присвячене Аполлону. До VIII століття до нашої ери воно стало найважливішим оракулом у грецькому світі, куди царі, полководці та громадяни зверталися за божественним наставництвом. Згодом Дельфи перетворилися на монументальний комплекс храмів, скарбниць і священних шляхів, які відображали багатство, віру та політичну могутність стародавнього світу.

Острів Санторіні (Тіра)

Вулканічний острів у Кікладському архіпелазі, відомий на весь світ своїми білими будинками з яскраво-блакитними дахами-куполами, що каскадом спускаються до моря. Сюди приїжджають заради неймовірних заходів сонця у місті Оя, а також унікальних пляжів із чорним, червоним та білим вулканічним піском.

Кносський палац на Криті

Головний центр Мінойської цивілізації, яка існувала задовго до класичної Стародавньої Греції. Саме цей палац із його складною архітектурою, заплутаними переходами та яскравими фресками став основою для міфу про Лабіринт Мінотавра та нитку Аріадни.

Корисні поради для подорожуючих

Щоб літній відпочинок у Греції залишив виключно позитивні враження та не приніс непередбачуваних витрат, варто звернути увагу на кілька важливих побутових та культурних нюансів:

Особливості сієсти: Греки суворо дотримуються пообіднього відпочинку, який називається «месімері». У період приблизно з 14:00–15:00 до 17:00–17:30 більшість невеликих магазинів, аптек, банків та державних установ зачиняються. Шуміти у цей час також не прийнято. Великі супермаркети та ресторани в туристичних зонах працюють без перерв, проте локальні заклади можуть здивувати зачиненими дверима в розпал дня.

Греки суворо дотримуються пообіднього відпочинку, який називається «месімері». У період приблизно з 14:00–15:00 до 17:00–17:30 більшість невеликих магазинів, аптек, банків та державних установ зачиняються. Шуміти у цей час також не прийнято. Великі супермаркети та ресторани в туристичних зонах працюють без перерв, проте локальні заклади можуть здивувати зачиненими дверима в розпал дня. Плата за парасольки та шезлонги: У Греції немає приватних пляжів – вся прибережна смуга належить державі. Проте зони відпочинку часто орендують прибережні бари. Тут діє особливе правило: зазвичай ви не платите за оренду самого шезлонга, але зобов'язані замовити у барі напій (наприклад, традиційну холодну каву «фраппе», сік чи воду за €4–€7). Після цього шезлонг та парасолька переходять у ваше розпорядження на весь день.

У Греції немає приватних пляжів – вся прибережна смуга належить державі. Проте зони відпочинку часто орендують прибережні бари. Тут діє особливе правило: зазвичай ви не платите за оренду самого шезлонга, але зобов'язані замовити у барі напій (наприклад, традиційну холодну каву «фраппе», сік чи воду за €4–€7). Після цього шезлонг та парасолька переходять у ваше розпорядження на весь день. Готівка проти карток: Безготівковий розрахунок картками (зокрема через Apple Pay / Google Pay) доступний майже всюди – в готелях, великих супермаркетах, на заправках та у більшості таверн. Проте дрібні єврокупюри та монети обов'язково треба мати при собі: вони знадобляться для оплати проїзду в громадському транспорті, купівлі фруктів на місцевих ринках, розрахунку в сувенірних ятках або для чайових.

Безготівковий розрахунок картками (зокрема через Apple Pay / Google Pay) доступний майже всюди – в готелях, великих супермаркетах, на заправках та у більшості таверн. Проте дрібні єврокупюри та монети обов'язково треба мати при собі: вони знадобляться для оплати проїзду в громадському транспорті, купівлі фруктів на місцевих ринках, розрахунку в сувенірних ятках або для чайових. Дрес-код при відвідуванні святинь: Греція – глибоко релігійна православна країна із великою кількістю діючих монастирів (зокрема Метеори). Вхід на їхню територію у відкритому пляжному одязі суворо заборонений. Чоловіки мають бути в штанах (не в шортах), а жінки – зі схованими плечима та в спідницях нижче колін. На вході до популярних монастирів часто безкоштовно видають спеціальні хустки та спідниці, але краще підготувати відповідний одяг заздалегідь.

Греція – глибоко релігійна православна країна із великою кількістю діючих монастирів (зокрема Метеори). Вхід на їхню територію у відкритому пляжному одязі суворо заборонений. Чоловіки мають бути в штанах (не в шортах), а жінки – зі схованими плечима та в спідницях нижче колін. На вході до популярних монастирів часто безкоштовно видають спеціальні хустки та спідниці, але краще підготувати відповідний одяг заздалегідь. Оренда авто та специфіка доріг: Якщо ви плануєте брати автомобіль напрокат (для цього українцям достатньо мати пластикове посвідчення водія європейського зразка), зважайте на гірський рельєф країни. Дороги на островах (особливо на Криті чи Корфу) часто є вузькими серпантинами з крутими підйомами. Окрім того, у Греції є багато платних ділянок магістралей (на материку), тому заздалегідь закладайте ці витрати у бюджет подорожі.

Якщо ви плануєте брати автомобіль напрокат (для цього українцям достатньо мати пластикове посвідчення водія європейського зразка), зважайте на гірський рельєф країни. Дороги на островах (особливо на Криті чи Корфу) часто є вузькими серпантинами з крутими підйомами. Окрім того, у Греції є багато платних ділянок магістралей (на материку), тому заздалегідь закладайте ці витрати у бюджет подорожі. Безпека під час подорожі: Найкращим рішенням буде користуватися офіційними перевізниками та уникати приватних таксі. У великих містах можна стати жертвою дрібної крадіжки, тому варто завчасно потурбуватися про безпеку своїх грошей і майна. Самотній туризм також може бути достатньо небезпечний у Кавосі (на Керкірі), Лаганасі (Закінф) та Фаліракі (Родос).

Коли стартує та закінчується пляжний сезон

Купальний сезон у Греції триває з травня по жовтень, проте літні місяці мають свої температурні особливості.

Травень (Відкриття сезону): Повітря вже прогрівається до комфортних +24°C…+26°C, проте вода в морях ще бадьорить – близько +19°C…+20°C. Це ідеальний час для екскурсійного туризму, засмаги та відпочинку в південних регіонах (наприклад, на Криті чи Родосі), де вода прогрівається швидше.

Повітря вже прогрівається до комфортних +24°C…+26°C, проте вода в морях ще бадьорить – близько +19°C…+20°C. Це ідеальний час для екскурсійного туризму, засмаги та відпочинку в південних регіонах (наприклад, на Криті чи Родосі), де вода прогрівається швидше. Червень (Комфортний старт): Повітря стає по-справжньому літнім – +28°C…+31°C, а вода в Егейському та Іонічному морях досягає дуже приємних +23°C…+24°C. Це найкращий час для тих, хто прагне поєднати пляжний відпочинок із тривалими поїздками, оскільки ще немає виснажливої спеки.

Повітря стає по-справжньому літнім – +28°C…+31°C, а вода в Егейському та Іонічному морях досягає дуже приємних +23°C…+24°C. Це найкращий час для тих, хто прагне поєднати пляжний відпочинок із тривалими поїздками, оскільки ще немає виснажливої спеки. Липень – Серпень (Пік літа та високого сезону): Найспекотніші місяці року. Стовпчики термометрів вдень стабільно тримаються на позначках +34°C…+38°C, а іноді на материку сягають і +40°C. Вода в морі прогрівається до рекордних +26°C…+27°C. У цей період на островах дихати значно легше завдяки прохолодним морським вітрам – «мелтемі».

Найспекотніші місяці року. Стовпчики термометрів вдень стабільно тримаються на позначках +34°C…+38°C, а іноді на материку сягають і +40°C. Вода в морі прогрівається до рекордних +26°C…+27°C. У цей період на островах дихати значно легше завдяки прохолодним морським вітрам – «мелтемі». Вересень (Оксамитовий сезон): Один із найкращих періодів для відпочинку. Літня спека спадає до комфортних +28°C, а от море за літо максимально прогрілося і тримає температуру на рівні +25°C. Потік туристів зменшується, що робить відпочинок спокійнішим.

Один із найкращих періодів для відпочинку. Літня спека спадає до комфортних +28°C, а от море за літо максимально прогрілося і тримає температуру на рівні +25°C. Потік туристів зменшується, що робить відпочинок спокійнішим. Жовтень (Закриття сезону): Погода стає мінливою, повітря прогрівається в середньому до +22°C…+24°C. Проте вода в морі все ще залишається порівняно теплою – близько +22°C. У першій половині жовтня на південних островах усе ще можна комфортно купатися, після чого курорти офіційно закривають літній сезон.

Важливо! Представники туристичних агенцій наполегливо закликають українців користуватися програмами раннього бронювання. Через обмежену кількість місць у чартерних автобусах та високий попит на європейських ринках, ближче до середини літа знайти хороші місця або бюджетні квитки стає вкрай складно. Прайси на авіаквитки лоукостерів з європейських хабів також автоматично зростають ближче до дати вильоту.

Як відомо, у Болгарії вартість тижневого відпочинку на двох зросла в середньому на 15–25% порівняно з минулими роками. «Главком» проаналізував поточні пропозиції для українців, дослідив цінову політику на популярних курортах та зібрав актуальні застереження для тих, хто планує відпустку.