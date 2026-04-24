Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують
У 2025 році підроблені банкноти старого зразка становили 90% усіх вилучених підробок
Фото з відкритих джерел

НБУ: рівень фальшування гривні став найнижчим з початку повномасштабного вторгнення

Кількість підроблених банкнот гривні в обігу за 2025 рік скоротилася втричі порівняно з попереднім роком і досягла найнижчого показника з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинг Національного банку.  

Одна підробка на мільйон

За підсумками 2025 року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало лише 1,7 підробленої банкноти. Для порівняння: у 2024 році цей показник становив 5,1 підробленої банкноти, а в 2021 році – 7,1. Аналогічний показник для євро в країнах Євросоюзу у 2025 році виявився у понад вісім разів вищим – 14 підроблених банкнот на мільйон справжніх.

Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують фото 1
інфографіка: Національний банк України

В НБУ пояснюють зниження двома чинниками: масовою заміною банкнот старих зразків на сучасніші та захищеніші, а також активною роботою правоохоронців. Регулятор постійно взаємодіє з Бюро економічної безпеки, Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та експертними установами МВС і Міністерства юстиції. 

Які купюри фальшують найчастіше

Структура підробок у 2025 році залишається незмінною: зловмисники переважно орієнтуються на банкноти великих номіналів. Серед вилучених підробок:

  • 500 грн – 80% від загальної кількості;
  • 200 грн – 13%;
  • інші номінали (20, 50, 100 та 1000 грн) – лише 7%.
Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують фото 2
інфографіка: Національний банк України

Як і в попередні роки, найчастіше фальшують банкноти старого зразка 2003–2007 років – зокрема купюру 500 грн зразка 2006 року. Підробки купюр сучасного покоління (зразки 2014–2019 років) становлять лише 10% від загальної кількості, тобто 0,2 підробленої банкноти на мільйон справжніх.  

Долар фальшують більше за євро

Рівень вилучення підроблених банкнот іноземної валюти також скоротився – приблизно на чверть порівняно з 2024 роком. Серед іноземних підробок традиційно домінує долар – 93% від загальної кількості. На євро припадає 7%.

Найпопулярніші цілі серед підробників:

  • долар: купюри 100 дол. (85%) та 50 дол. (13%);
  • євро: банкноти 50 євро (35%), 200 євро (26%), 100 євро (22%) та 500 євро (15%).

НБУ нагадує: щоб уникнути підробок під час обміну валюти, слід звертатися виключно до ліцензованих пунктів обміну банків або небанківських фінансових установ. Усі підробки гарантовано відсортовуються сучасними лічильниками із функцією ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного контролю – тобто фальшивки не загрожують банкам, а розраховані на неуважність громадян.  

Що робити, якщо є сумніви

Якщо є підозра щодо справжності банкноти – гривні чи іноземної валюти, – її слід передати до будь-якого банку. Той направить купюру на безоплатне дослідження до НБУ. Якщо банкнота виявиться справжньою, клієнту відшкодують відповідну суму; якщо підробленою – вилучать без відшкодування та повідомлять правоохоронців.

Нагадаємо, у серпні 2025 року «Главком» повідомляв про зростання рівня підробок гривні у 2024 році та пояснював, як відрізнити справжню купюру від фальшивки за допомогою захисних елементів. Тоді показник становив 5,1 підробленої банкноти на мільйон справжніх – утричі більше, ніж зафіксовано зараз.

До слова, НБУ послідовно виводить з обігу банкноти старих зразків, які найчастіше стають об'єктом підробки. Востаннє під таке рішення потрапили купюри 50 та 200 грн старого зразка.

Теги: гроші гривня НБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують
Підробки гривні впали втричі: які купюри найчастіше фальшують
Глава «Метінвесту»: назвав один із найбільших викликів у взаєминах України з ЄС
Глава «Метінвесту»: назвав один із найбільших викликів у взаєминах України з ЄС
Єврокомісія визнала, що припустилася помилки у розрахунках CBAM для України – Качка
Єврокомісія визнала, що припустилася помилки у розрахунках CBAM для України – Качка
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії
Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії
Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу
Metinvest Digital увійшов до п’ятірки найкращих IT-компаній українського бізнесу

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua