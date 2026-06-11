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Удар по Афіпському нафтопереробному заводу: яке значення має підприємство для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Афіпському нафтопереробному заводу: яке значення має підприємство для РФ
Афіпський НПЗ атакували дрони
фото: соцмережі, вікіпедія

Афіпський НПЗ – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

У Краснодарському краї Росії безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та пожежу на території підприємства. «Главком» розповідає, яке значення має завод для російської економіки та промисловості.

За даними моніторингових ресурсів, удару по підприємству завдали реактивні безпілотники. Повідомляється, що кільком дронам вдалося прорвати російську систему протиповітряної оборони.

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Чому завод важливий для РФ?

Афіпський НПЗ – це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташований у селищі Афіпський Краснодарського краю, приблизно за 20 км від Краснодара. Підприємство входить до групи «Сафмар» російського бізнесмена Михайла Гуцерієва.

Завод переробляє близько 6,25 млн тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизельне паливо, мазут та інші нафтопродукти.

Як зазначав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, розташування заводу в Краснодарському краї робить його ключовим логістичним вузлом постачання палива для військової техніки РФ. Генштаб ЗСУ неодноразово підтверджував, що завод «задіяний у забезпеченні окупаційної армії».

Хронологія ударів

Попередня атака на завод сталася в ніч на 14 березня, коли безпілотники влучили в установку первинної переробки нафти АТ-22/4 – один із ключових елементів виробничого процесу підприємства. За оцінками аналітиків, від початку повномасштабної війни завод пережив щонайменше 12 атак.

Разом з Ільським і Туапсинським НПЗ у Краснодарському краї він входить до трійки російських нафтопереробних підприємств, які найчастіше ставали цілями ударів.

Нагадаємо, Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії опинився під ударом безпілотників. Місцеві жителі зафіксували пожежу на території підприємства та повідомляли про серію сильних вибухів.

До слова, Куйбишевський нафтопереробний завод «Роснєфті» у Самарі зупинив переробку нафти після атаки безпілотників у ніч на 10 червня. Підприємство виробляє авіапаливо, дизель і бензин, що йдуть зокрема на потреби російської армії.

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Теги: росія війна нафта

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