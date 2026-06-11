Курс валют 11 червня 2026: долар знову здорожчав

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок четверга, 11 червня 2026 року. Порівняно з вівторком, за курсом НБУ 10 червня, долар піднявся у ціні, а євро дещо втатило. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,84, євро – 51,90 грн, польського злотого – 12,25 грн.

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,9790 51,8945 60,1819 12,2136 56,2765 Ощадбанк 44,85 / 45,25 51,75 / 52,35 - - - Приватбанк 44,80 / 45,24 51,73 / 52,35 59,95 / 60,97 12,17 / 12,34 - ПУМБ 44,80 / 45,40 51,90 / 52,60 59,50 / 60,90 12,05 / 12,35 - monobank 44,80 / 45,24 51,65 / 52,33 - - - Райффайзен 44,75 / 45,29 51,60 / 52,50 58,00 / 61,70 11,60 / 12,60 53,70 / 57,80 OTP Bank 44,40 / 45,10 51,40 / 52,30 - - 55,95 / 56,95 Укрсиббанк 44,80 / 45,24 51,70 / 52,34 59,20 / 61,10 - 55,40 / 57,10

* курс валют станом на 09:10 11 червня 2026 року

За тиждень можна констатувати синхронне зростання всіх основних іноземних валют щодо української гривні. Долар США став абсолютним лідером зростання за цей тиждень. Американська валюта додала в ціні майже 63 копійки, стрімко піднявшись із позначки 44,35 і впритул підійшовши до психологічного рубежу у 45 гривень. Британський фунт стерлінгів демонструє другу за силою висхідну динаміку. За тиждень фунт подорожчав на 53 копійки. Слід зазначити, що ця валюта подолала важливий психологічний поріг, перешагнувши за позначку у 60 гривень.Євро також продемонстрував упевнений рух угору, хоча й дещо поступився долару в темпах. Офіційний євро зріс на 37 копійок, закріпившись у верхній половині коридору 51,80–51,90 гривні. Польський злотий та Швейцарський франк виявилися найбільш стабільними відносно гривні. Злотий зафіксував незначне зростання на 5,4 копійки, утримуючись в межах 12,21 гривні. Франк змінився найменше – він зріс лише на 3,8 копійки, фактично залишившись на рівні 56,24–56,28 гривні за тиждень.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.