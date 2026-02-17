Головна Гроші Економіка
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро
фото з відкритих джерел

Долар та євро знову додали в ціні

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на вівторок, 17 лютого 2026 року. Згідно з оновленими даними, українська гривня дещо ослабла щодо основних іноземних валют. Долар США зріс на 7 копійок, а європейська валюта – на 4 копійки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Національний банк встановив такі показники для основних валют:

  • $1  – 43,17 грн (43,10 грн станом на 16 лютого);
  • €1 – 51,16 грн (51,12 грн станом на 16 лютого);
Курс валют на 17 лютого: скільки коштує долар та євро фото 1
скріншот

Як відомо, у 2025 році українці ще активніше користувалися безготівковими розрахунками, а середня сума покупок зросла. Найпопулярнішими залишаються розрахунки у торговельній мережі. На них припадає понад половина суми всіх безготівкових операцій. При цьому середній чек у магазинах зріс до 354 грн (проти 330 грн роком раніше), а в інтернеті – до 608 грн.

курс валют Україна

