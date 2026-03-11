Головна Гроші Особисті фінанси
Ціни на пальне 11 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
date 2026-03-11
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
фото: glavcom.ua

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне

Станом на 11 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 69,76 грн за літр, а ДП – 74,49 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Ціни на бензин відучора майже не змінилися. Водночас на деяких АЗС зросли ціни на дизельне пальне, зокрема на KLO, а також на газ, який подорожчав на WOG на 1 грн і на KLO – на 2 грн.

Ціни на пальне станом на 11 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 68,90 71,90 74,40 77,40 78,90 - 41,90
OKKO 70,99 73,99 75,99 78,99 80,99 - 41,99
WOG 70,99 73,99 75,99 78,99 80,99 - 42,98
KLO 70,49 74,89 79,09 - - 69,49 44,60
SOCAR 70,99 74,99 75,99 78,99 80,99 - 41,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 69,99 - - 65,99 40,99
БРСМ 66,99 - 69,99 - - - 38,49

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

В Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко пояснила: уряд опрацьовує можливі моделі підтримки для тих категорій споживачів, які найбільше потребуватимуть допомоги через суттєве зростання цін на пальне.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

До слова, минулої неділі світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані. Станом на вечір неділі ф'ючерси на американську нафту підскочили на 14,7%, а еталонна марка Brent додала понад 12%, сягнувши $104.

Читайте також:

