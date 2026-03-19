Курс валют 19 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на 19 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на четвер, 19 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, а також євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,89 грн, євро – на 50,52 грн, а польський злотий – на 11,83 грн.

Курс валют станом на 19 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,8960 50,5243 58,4607 11,8353 55,7268 Ощадбанк 43,75 / 44,35 50,40 / 51,25 - - - Приватбанк 43,75 / 44,24 50,31 / 51,02 58,23 / 59,17 11,77 / 11,97 - ПУМБ 43,70 / 44,30 50,40 / 51,10 57,70 / 59,10 11,68 / 11,98 - monobank 43,76 / 44,23 50,32 / 50,96 - - - Райффайзен 43,80 / 44,25 50,30 / 51,15 56,30 / 59,60 11,40 / 12,20 53 / 56,70 OTP Bank 43,60 / 44,15 50,25 / 51,25 - - 55,25 / 56,25 Укрсиббанк 43,65 / 44,25 50,30 / 51,20 57,40 / 59,75 - 54,75 / 56,75

* курс валют станом на 06:30 19 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.