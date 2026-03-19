Курс валют 19 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на четвер, 19 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, а також євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,89 грн, євро – на 50,52 грн, а польський злотий – на 11,83 грн.
Курс валют станом на 19 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,8960
|50,5243
|58,4607
|11,8353
|55,7268
|
Ощадбанк
|43,75 / 44,35
|50,40 / 51,25
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,75 / 44,24
|50,31 / 51,02
|58,23 / 59,17
|11,77 / 11,97
|-
|
ПУМБ
|43,70 / 44,30
|50,40 / 51,10
|57,70 / 59,10
|11,68 / 11,98
|-
|
monobank
|43,76 / 44,23
|50,32 / 50,96
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,80 / 44,25
|50,30 / 51,15
|56,30 / 59,60
|11,40 / 12,20
|53 / 56,70
|
OTP Bank
|43,60 / 44,15
|50,25 / 51,25
|-
|-
|55,25 / 56,25
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44,25
|50,30 / 51,20
|57,40 / 59,75
|-
|54,75 / 56,75
Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
