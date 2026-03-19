Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Курс валют 19 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Курс валют на 19 березня 2026 року
фото: glavcom.ua

Національний банк оновив офіційний курс валют на 19 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на четвер, 19 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня зміцнилася щодо долара США, а також євро та польського злотого. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,89 грн, євро – на 50,52 грн, а польський злотий – на 11,83 грн.

Курс валют станом на 19 березня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 43,8960 50,5243 58,4607 11,8353 55,7268
Ощадбанк
 43,75 / 44,35 50,40 / 51,25 - - -
Приватбанк
 43,75 / 44,24 50,31 / 51,02 58,23 / 59,17 11,77 / 11,97 -
ПУМБ
 43,70 / 44,30 50,40 / 51,10 57,70 / 59,10 11,68 / 11,98 -
monobank
 43,76 / 44,23 50,32 / 50,96 - - -
Райффайзен
 43,80 / 44,25 50,30 / 51,15 56,30 / 59,60 11,40 / 12,20 53 / 56,70
OTP Bank
 43,60 / 44,15 50,25 / 51,25 - - 55,25 / 56,25
Укрсиббанк
 43,65 / 44,25 50,30 / 51,20 57,40 / 59,75 - 54,75 / 56,75
* курс валют станом на 06:30 19 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.

Читайте також:

Теги: курс валют гроші НБУ Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua