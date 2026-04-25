Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Артисти пояснили поліції, що гроші призначені для дронів, медикаментів або авто для армії України, але на них це не подіяло
фото з відкритих джерел

Відомий український гурт «1914», який виступає у жанрі блек-дез-метал, потрапив на гастролях в Італії в неприємну ситуацію. Музикантів оштрафувала фінансова поліція країни через гроші, які гурт збирав для допомоги українській армії. Про це артисти розповіли в Instagram, повідомляє «Главком».

«Ми перевозили пожертви для армії – кошти, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалося офіцерам, бо гроші зберігалися в одній коробці. Хоча ми не перевищили ліміт декларування та не порушили жодних законів, Фінансова гвардія Італії розцінила це інакше, та оштрафувала як нас, так і зібрані гроші», – розповіли учасники гурту.

Музиканти зазначили, що вперше опинилися у такій ситуації.

Артисти пояснили поліції, що ці гроші призначені для дронів, медикаментів або авто для армії України, але на них це не подіяло і кошти були вилучені.

«Ми сподіваємося, що 4800 євро, які у нас зібрала Фінансова гвардія Італії, допоможуть їм упевнено продовжувати свою роботу та почуватися задоволеними. Але я хочу, щоб ви знали – ваші люди зовсім неправі», – заявили учасники гурту та подякували тим, хто робив донати.

Раніше заслужений артист України Олексій Тритенко отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Також українські артисти відвідують бойові бригади ЗСУ та проводять час із військовими, щоб записати для них пісні. Це ініціатива відбувається в рамках музичного мілітарного проєкту від Культурних сил, під назвою «Фронтова студія». 

Теги: гроші поліція ліміт Італія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua