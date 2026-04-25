Поліція оштрафувала український гурт за допомогу ЗСУ

Відомий український гурт «1914», який виступає у жанрі блек-дез-метал, потрапив на гастролях в Італії в неприємну ситуацію. Музикантів оштрафувала фінансова поліція країни через гроші, які гурт збирав для допомоги українській армії. Про це артисти розповіли в Instagram, повідомляє «Главком».

«Ми перевозили пожертви для армії – кошти, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалося офіцерам, бо гроші зберігалися в одній коробці. Хоча ми не перевищили ліміт декларування та не порушили жодних законів, Фінансова гвардія Італії розцінила це інакше, та оштрафувала як нас, так і зібрані гроші», – розповіли учасники гурту.

Музиканти зазначили, що вперше опинилися у такій ситуації.

Артисти пояснили поліції, що ці гроші призначені для дронів, медикаментів або авто для армії України, але на них це не подіяло і кошти були вилучені.

«Ми сподіваємося, що 4800 євро, які у нас зібрала Фінансова гвардія Італії, допоможуть їм упевнено продовжувати свою роботу та почуватися задоволеними. Але я хочу, щоб ви знали – ваші люди зовсім неправі», – заявили учасники гурту та подякували тим, хто робив донати.

