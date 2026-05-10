Навіть невеликі обсяги експорту газу можуть підтримати видобуток – експертка

Дарія Демяник
Експорт газу дасть валютну виручку для розвитку видобутку та генерації – Оринчак

Навіть часткове відкриття експорту газу може позитивно вплинути на економіку видобувної галузі та створити додаткові можливості для розвитку компаній. Про це заявила засновниця Національна асоціація добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

Вона наголосила, що експорт створює додатковий фінансовий ресурс для компаній.

«Повторю ще раз, це, знову ж таки, валютна виручка, це реінвестування в самі ж компанії», – підкреслила Оринчак.

За її словами, додаткові доходи дозволили б компаніям розвивати власні потужності.

«Фактично вони б розвинули свою і газову генерацію і, відповідно, газовидобуток, якщо б вони заходили на нові ділянки, які б надавала держава», – сказала експертка.

Також вона підкреслила, що однією з ключових проблем галузі залишається відсутність державних інвестицій у геологорозвідку.

Нагадаємо, після кількарічної паузи «Нафтогаз Трейдинг» відновив продаж природного газу для промислових споживачів на українському ринку, що знову активізувало дискусію щодо можливості часткового відкриття експорту газу.

