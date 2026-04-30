«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро

Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці

Найбільше дискусій викликала ситуація на «Вокзальній», яка є головними воротами столиці

Київський метрополітен 28 квітня остаточно перейшов у «цифровий режим», припинивши роботу кас на останніх трьох станціях – «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Перша доба роботи без касирів на цих ключових вузлах викликала жваве обговорення серед пасажирів у соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

Найбільше дискусій викликала ситуація на «Вокзальній», яка є головними воротами столиці. Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці.

Ще один популярний аргумент критиків – нестабільність платіжних систем. Вони побоюються, що у разі технічних проблем із серверами або електроенергією, рух містом зупиниться.

«Збій цифрового формату – і всьо, не поїдеш на метро», – застерігає Наталья Коваль.

Втім, чимало пасажирів нагадують, що цифровізація – це не лише зручно, а й порятунок від гігантських черг, які колись збиралися за жетонами.

«В чому проблема? У Харкові каси років 15 не працюють. Це зручно», – зазначає Христина Єсип.

«Я пам'ятаю черги за жетонами. Був жах», – згадує Максим Максим.

Також пасажири нагадують, що пенсіонери мають «Картку киянина» для пільгового проїзду, тож відсутність каси на їхній комфорт впливати не повинна.

Незважаючи на закриття віконець, можливість оплатити проїзд паперовими грошима залишається через термінали. Проте це викликає нові запитання у пасажирів.

«Так можна за готівку придбати квиток на одну поїздку через автомат?», – запитує Вікторія Саєнко.

Дійсно, автомати видають паперовий QR-квиток, проте вони не дають решти готівкою, що часто стає неприємним сюрпризом для тих, хто має лише великі купюри.

Як повідомлялося, пасажирам після закриття кас для розрахунку доступні такі варіанти:

Безконтактна банківська карта або пристрої з Apple Pay/Google Pay безпосередньо на турнікеті;

Транспортна карта (Київ Цифровий)/мобільний застосунок "Київ Цифровий";

Електронні квитки (QR-коди) з терміналів самообслуговування.

У метрополітені закликають пасажирів заздалегідь обрати зручний цифровий спосіб оплати, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

Зауважимо, що «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі» залишалися останніми станціями з касами через найбільший пасажиропотік, зокрема серед людей, що прибувають із передмістя та інших регіонів.

До слова, у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість однієї поїздки в метро Києва становить 64 грн. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій.