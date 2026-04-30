Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро
Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці
фото з відкритих джерел

Київський метрополітен 28 квітня остаточно перейшов у «цифровий режим», припинивши роботу кас на останніх трьох станціях – «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі». Перша доба роботи без касирів на цих ключових вузлах викликала жваве обговорення серед пасажирів у соцмережах. Про це повідомляє «Главком».

Найбільше дискусій викликала ситуація на «Вокзальній», яка є головними воротами столиці. Багато хто вважає, що гості міста, які не мають застосунку «Київ Цифровий» або не звикли до терміналів, опиняться у пастці.

«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро фото 1
скриншот коментарів
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро фото 2
скриншот коментарів
«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро фото 3
скриншот коментарів

Ще один популярний аргумент критиків – нестабільність платіжних систем. Вони побоюються, що у разі технічних проблем із серверами або електроенергією, рух містом зупиниться.

«Збій цифрового формату – і всьо, не поїдеш на метро», – застерігає Наталья Коваль.

«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро фото 4
скриншот коментарів

Втім, чимало пасажирів нагадують, що цифровізація – це не лише зручно, а й порятунок від гігантських черг, які колись збиралися за жетонами.

«В чому проблема? У Харкові каси років 15 не працюють. Це зручно», – зазначає Христина Єсип.

«Я пам'ятаю черги за жетонами. Був жах», – згадує Максим Максим.

«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро фото 5
скриншот коментарів

Також пасажири нагадують, що пенсіонери мають «Картку киянина» для пільгового проїзду, тож відсутність каси на їхній комфорт впливати не повинна.

Незважаючи на закриття віконець, можливість оплатити проїзд паперовими грошима залишається через термінали. Проте це викликає нові запитання у пасажирів.

«Так можна за готівку придбати квиток на одну поїздку через автомат?», – запитує Вікторія Саєнко.

«Вокзал оцінить»: як кияни реагують на закриття кас у столичному метро фото 6
скриншот коментарів

Дійсно, автомати видають паперовий QR-квиток, проте вони не дають решти готівкою, що часто стає неприємним сюрпризом для тих, хто має лише великі купюри.

Як повідомлялося, пасажирам після закриття кас для розрахунку доступні такі варіанти:

  • Безконтактна банківська карта або пристрої з Apple Pay/Google Pay безпосередньо на турнікеті;
  • Транспортна карта (Київ Цифровий)/мобільний застосунок "Київ Цифровий";
  • Електронні квитки (QR-коди) з терміналів самообслуговування.

У метрополітені закликають пасажирів заздалегідь обрати зручний цифровий спосіб оплати, щоб уникнути незручностей під час поїздок.

Зауважимо, що «Вокзальна», «Почайна» та «Видубичі» залишалися останніми станціями з касами через найбільший пасажиропотік, зокрема серед людей, що прибувають із передмістя та інших регіонів.

До слова, у Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість однієї поїздки в метро Києва становить 64 грн. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій.

Теги: Київ гроші столиця метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua