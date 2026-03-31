Курс валют 31 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,79 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 31 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар дещо ослаб, євро та злотий також незначно втратили в ціні. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,79 грн, євро – на 50,31 грн, а польський злотий – на 11,73 грн.

Курс валют станом на 31 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 43,7955 50,3123 57,9546 11,7310 54,7718 Ощадбанк 43,65 / 44,00 50,20 / 50,90 - - - Приватбанк 43,65 / 44,05 50,1 / 50,76 57,72 / 58,47 11,68 / 11,90 - ПУМБ 43,50 / 44,10 50,20 / 50,90 57,30 / 58,70 11,58 / 11,88 monobank 43,66 / 44,05 50,11 / 51,75 - - - Райффайзен 43,70 / 44,09 50,00 / 50,72 55,70 / 59,10 11,10 / 12,10 52,30 / 56,00 OTP Bank 43,50 / 44,10 50,00 / 51,00 - - 54,25 / 55,25 Укрсиббанк 43,65 / 44,05 50,15 / 50,92 57,15 / 59,00 - 54,10 / 55,75

* курс валют станом на 07:15 31 березня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.