Курс валют 31 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 31 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем долар дещо ослаб, євро та злотий також незначно втратили в ціні. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 43,79 грн, євро – на 50,31 грн, а польський злотий – на 11,73 грн.
Курс валют станом на 31 березня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|43,7955
|50,3123
|57,9546
|11,7310
|54,7718
|
Ощадбанк
|43,65 / 44,00
|50,20 / 50,90
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,65 / 44,05
|50,1 / 50,76
|57,72 / 58,47
|11,68 / 11,90
|-
|
ПУМБ
|43,50 / 44,10
|50,20 / 50,90
|57,30 / 58,70
|11,58 / 11,88
|
monobank
|43,66 / 44,05
|50,11 / 51,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|43,70 / 44,09
|50,00 / 50,72
|55,70 / 59,10
|11,10 / 12,10
|52,30 / 56,00
|
OTP Bank
|43,50 / 44,10
|50,00 / 51,00
|-
|-
|54,25 / 55,25
|
Укрсиббанк
|43,65 / 44,05
|50,15 / 50,92
|57,15 / 59,00
|-
|54,10 / 55,75
Нагадаємо, правління Національного банку зберегло облікову ставку на рівні 15% річних. Нацбанк відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань.
Як повідомила пресслужба регулятора, це рішення підтримає привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість очікувань з метою збереження помірної інфляції цьогоріч та її приведення до цілі 5% на горизонті політики. У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.
Коментарі — 0