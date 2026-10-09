Курс валют 9 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 9 жовтня 2026 року. Порівняно з 8 жовтня, долар, євро, британський фунт і швейцарський франк подешевшали, тоді як польський злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 50,13 грн, польського злотого – 11,45 грн.

Курс валют станом на 9 жовтня 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 44,8526 ↓ 50,1385 ↓ 59,1817 ↓ 11,4567 ↑ 53,8040 ↓ Ощадбанк 44,70 / 45,05 50,50 / 50,68 - - - Приватбанк 44,65 / 45,04 50,10 / 50,76 59,13 / 59,88 11,45 / 11,61 - ПУМБ 44,70 / 45,30 50,30 / 51,00 58,70 / 60,10 11,30 / 11,60 - monobank 44,70 / 45,03 50,12 / 50,75 - - - Райффайзен 44,65 / 45,15 49,90 / 50,60 57,00 / 60,50 10,80 / 11,80 51,20 / 55,00 OTP Bank 44,50 / 45,20 50,00 / 50,95 - - 53,50 / 54,50 Укрсиббанк 44,70 / 45,04 50,15 / 50,76 58,60 / 60,50 - 53,50 / 55,00

* курс валют станом на 09:40 9 жовтня 2026 року

За тиждень долар США та польський злотий подорожчали, тоді як євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.