Курс валют 9 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 9 жовтня 2026 року. Порівняно з 8 жовтня, долар, євро, британський фунт і швейцарський франк подешевшали, тоді як польський злотий подорожчав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,85, євро – 50,13 грн, польського злотого – 11,45 грн.
Курс валют станом на 9 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8526 ↓
|50,1385 ↓
|59,1817 ↓
|11,4567 ↑
|53,8040 ↓
|
Ощадбанк
|44,70 / 45,05
|50,50 / 50,68
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|44,65 / 45,04
|50,10 / 50,76
|59,13 / 59,88
|11,45 / 11,61
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,30 / 51,00
|58,70 / 60,10
|11,30 / 11,60
|-
|
monobank
|44,70 / 45,03
|50,12 / 50,75
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,65 / 45,15
|49,90 / 50,60
|57,00 / 60,50
|10,80 / 11,80
|51,20 / 55,00
|
OTP Bank
|44,50 / 45,20
|50,00 / 50,95
|-
|-
|53,50 / 54,50
|
Укрсиббанк
|44,70 / 45,04
|50,15 / 50,76
|58,60 / 60,50
|-
|53,50 / 55,00
За тиждень долар США та польський злотий подорожчали, тоді як євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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