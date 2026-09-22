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Курс валют 22 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют 22 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 22 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок вівторка, 22 вересня 2026 року. Порівняно з 21 вересня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка зріс. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,70, євро – 51,36 грн, польського злотого – 11,79 грн.

Курс валют станом на 22 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,7071 51,3671 59,8843 11,7998 54,4432
Ощадбанк Ощадбанк
 44,90 / 44,90 51,24 / 51,80 - - -
Приватбанк Приватбанк
 44,45 / 45,04 50,99 / 51,81 59,48 / 60,24 11,73 / 11,84 -
ПУМБ ПУМБ
 44,50 / 45,10 51,10 / 51,80 59,00 / 60,40 11,60 / 11,90 -
monobank monobank
 44,46 / 44,83 51,07 / 51,77 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,55 / 44,92 51,00 / 51,80 57,50 / 60,80 11,10 / 12,10 51,70 / 55,30
OTP Bank OTP Bank
 44,30 / 44,90 50,90 / 51,90 - - 53,85 / 54,75
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,50 / 44,80 51,05 / 51,80 59,05 / 60,95 - 54,00 / 55,40
* курс валют станом на 09:07 22 вересня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: курс валют ціни гривня НБУ Нацбанк

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