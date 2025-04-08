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Мінфін спростував заяву про брак коштів на виплати захисникам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Мінфін спростував заяву про брак коштів на виплати захисникам
Мінфін стверджує, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі
фото з відкритих джерел

За словами пресслужби відомства, виплата грошей військовим передбачені у держбюджеті України на 2025 рік

Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Інформація про брак коштів, яку поширили ЗМІ не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що вже понад три роки повномасштабної війни всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі.

«Так само буде і надалі! Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік» – йдеться в заяві.

Раніше «Економічна правда» заявила нібито державі не вистачає грошей на забезпечення військових. Повідомлялося, що влада має намір збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення.

Нагадаємо, на потреби оборони у 2025 році передбачено понад 2,2 трлн грн, що становить близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році. Загальні витрати бюджету на 2025 рік заплановані в розмірі понад 3,6 трлн грн.

До слова, з березня було збільшено грошове забезпечення курсантам військових вишів. Виплати збільшаться до понад 20 тис. грн. 

Заробітна плата курсанта, який потрапив з ТЦК до навчального центру, складає 20 тис. грн. Водночас зарплата інструктора становить до 30 тис. грн. У Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу повідомили, що шукають можливості для підвищення зарплатні інструкторам та надання їм соціального пакета.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розширив дію проєкту короткострокових контрактів із ЗСУ для громадян віком до 25 років. Тепер виплати можуть отримати й представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

До підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях на тимчасово окупованих Росією територіях України, територіях між позиціями сил оборони та позиціями військ РФ.

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Теги: Мінфін бойові виплати військові

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