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Яку зарплату отримують мобілізовані в «учебці». Дані Генштабу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Яку зарплату отримують мобілізовані в «учебці». Дані Генштабу
Базова військова підготовка у державному навчальному центрі протягом півтора місяця для солдата-стрільця обходиться державі у 200 тис. грн
фото: Новинарня, Навчальний центр ТрО

Щоб зацікавити інструкторів з бойовим досвідом, їм планують підвищити виплати і дати соціальний пакет

Заробітня плата курсанта, який потрапив з ТЦК до навчального центру, складає 20 тис. грн. Про це повідомили у 151-му навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ, йдеться у репортажі «Главкома».

Водночас зарплата інструктора становить до 30 тис. грн. У Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу повідомили, що шукають можливості для підвищенням зарплатні інструкторам та надання їм соціального пакету.

Проблемою навчальних центрів ЗСУ, де готують мобілізованих, є брак інструкторів: за даними Генштабу, в середньому незайнятими є близько 25% інструкторських вакансій. Окрім того, лиш 60-70% інструкторів мають досвід бойових дій з 2022 року. За вказівкою головнокомандуваача ЗСУ Олександра Сирського, Генштаб планує змінити ситуацію з тим, щоб кожен інструктор навчального центру мав досвід бойових дій великої війни, адже сьогодні досвід АТО чи участь у конфліктах у гарячих точках світу є недостатнім. 

Зокрема, планують залучати до викладацької роботи ветеранів великої війни, які отримали поранення. Адже сьогодні, як повідомили «Главкому» в 151-ому навчальному центрі ЗСУ, командири бойових частин, що воюють на передовій, не хочуть відпускати хороших воїнів на службу в «учебках». Особливо зараз, коли ситуація на фронті вкрай напружена.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін. Про це «Главкому» повідомили в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

До слова, у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу сподіваються на підтримку західних партнерів у повноцінному забезпеченні українських центрів навчальними матеріалами, тренажерами, зразками зброї для навчання. Звісно, певна частина мобілізованих матиме нагоду пройти курс базової загальновійськової підготовки на полігонах країн НАТО. До речі, як повідомили «Главкому» в Генеральному штабі, цього року таку підготовку в країнах НАТО пройшли близько 20 тис. мобілізованих, а загалом з початку великої війни – понад 120 тис.

Як відомо, базова військова підготовка у державному навчальному центрі протягом півтора місяця для солдата-стрільця обходиться державі у 200 тис. грн

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Теги: ЗСУ військові навчання військові зарплатня

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