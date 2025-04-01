Уряд розширив «контракт 18-24» на Нацгвардію та Держприкордонслужбу

Для військовослужбовців віком 18-25 років, які підписують контракт, спрощено проходження медогляду

Контракти на службу в ЗСУ для людей віком від 18 до 24 років є добровільними

Кабінет міністрів розширив дію проєкту короткострокових контрактів із ЗСУ для громадян віком до 25 років. Тепер виплати можуть отримати й представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, до підстав виплати одноразової грошової винагороди включена тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях на тимчасово окупованих Росією територіях України, територіях між позиціями сил оборони та позиціями військ РФ.

Спрощено також процедуру проходження медичного огляду, зокрема, лікаря-психіатра.

Перелік штатних посад затверджується Головним управлінням Нацгвардії та адміністрацією ДПСУ за погодженням з Генеральним штабом ЗСУ.

Нагадаємо, «контракт 18-24» було розширено. До програми підписання контракту для людей віком від 18 до 24 років долучилися ще 10 бойових бригад.

Міністерство оборони України раніше роз’яснило покроковий алгоритм долучення до військової служби за контрактом «18-24».

Зауважимо, що ключовими вимогами до контрактників є повноліття, придатність до військової служби за медичними показниками та показниками професійно-психологічного відбору, а також відсутність судимостей.

До слова, до лав Збройних сил України за «контрактом 18-24» долучилася перша дівчина. 21-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона розповіла, що рідні дізналися про її вступ до війська за півтори доби до початку підготовки.