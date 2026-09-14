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Міністр агрополітики пояснив, чи варто українцям скуповувати крупи та олію

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Міністр агрополітики пояснив, чи варто українцям скуповувати крупи та олію
Деякі супермаркети обмежили кількість товарів, які покупець може придбати за один раз
фото:/threads.com/@novini_znizhok

У Мінагрополітики запевнили, що запасатися продуктами через побоювання дефіциту не потрібно

Українцям не варто скуповувати крупи, олію та інші продукти тривалого зберігання через побоювання дефіциту. Підстав для масштабного запасання таких товарів наразі немає. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише «Главком».

Виробництва олії та круп достатньо

За словами Висоцького, Україна має достатні обсяги виробництва основних продуктів харчування. Зокрема, виробництво олії приблизно у десять разів перевищує внутрішнє споживання.

Схожа ситуація і з основними видами круп. Україна виробляє більше, ніж споживає всередині країни, пшеничної, ячної, вівсяної, гречаної та кукурудзяної круп.

Міністр також зазначив, що Україна повністю забезпечена борошном. Щороку в країні вирощують понад 24 млн тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 6 млн тонн.

«У нас немає дефіциту продукції», – наголосив Висоцький.

Обмеження продажу можуть посилювати ажіотаж

На тлі перебоїв із постачанням окремих товарів деякі торговельні мережі запроваджували обмеження на продаж продукції в одні руки. Висоцький зазначив, що такі рішення не пов’язані з фізичною нестачею круп, олії чи інших базових продуктів.

Водночас тимчасові перебої з наявністю товарів можливі. Насамперед це стосується продукції з коротким терміном зберігання – овочів, фруктів, свіжого та охолодженого м’яса, а також риби. За словами міністра, такі ситуації пов’язані з особливостями транспортування і зберігання продукції.

Отже, підстав скуповувати крупи, олію, борошно чи цукор через побоювання їхнього тривалого зникнення з магазинів немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що окремі продукти можуть тимчасово зникати з полиць українських магазинів через проблеми з доставкою. У Мінагрополітики пояснювали, що загального дефіциту продовольства немає, а перебої пов’язані з порушенням звичних логістичних маршрутів.

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Теги: продукти ціни Мінагрополітики

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