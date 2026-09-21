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Ціни на вершкове масло в Україні пригальмували: чи прогнозується здорожчання

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ціни на вершкове масло в Україні пригальмували: чи прогнозується здорожчання
Попит на масло та можливості експорту впливають на ситуацію на ринку
фото: glavcom.ua

Дешевий імпорт із Європи та слабкий попит за кордоном стримують зростання цін на масло

У вересні український ринок вершкового масла залишається нестабільним: виробники намагаються продовжити зростання цін, яке почалося наприкінці літа, однак суттєво підвищити вартість продукції їм заважає конкуренція з імпортом та обмежений експорт. Про це розповідає «Главком» із посиланням на аналіз Інфагро.

Виробництво підтримує пропозицію

Одним із факторів, що стримує подорожчання, залишається достатня пропозиція масла на внутрішньому ринку. Його виробництво скорочується незначно, оскільки підприємства мають контрактні зобов'язання щодо сухого молока. Через це на ринку залишається додаткова кількість продукції.

Водночас запаси масла є достатніми, а можливості вигідно реалізувати їх на зовнішніх ринках обмежені.

Українським виробникам заважає дешевий імпорт

Ще одним фактором тиску на ціни є європейське масло. Якщо українські виробники піднімуть ціни вище певного рівня, імпорт продукції з ЄС стане економічно вигіднішим.

На український ринок продовжує надходити дешеве фасоване європейське масло. Через це вітчизняним виробникам складніше підвищувати ціни без відповідного зростання попиту.

Експорт також не дає підняти ціни

Ситуація на зовнішніх ринках поки не створює умов для нового помітного стрибка цін. Попит з боку країн ЄС залишається стриманим, тому експорт блочного масла обмежений.

Основними напрямами збуту українського масла залишаються Молдова та країни Кавказу. Там українські постачальники можуть отримувати дещо вищі ціни, однак цього недостатньо, щоб суттєво змінити ситуацію на внутрішньому ринку.

Поки європейський ринок не змінить ціновий тренд, українським виробникам буде складно істотно підвищувати вартість масла без ризику втрати конкурентоспроможності.

Ціни на масло у вересні вже змінилися

У серпні середня споживча ціна вершкового масла в Україні становила 107,50 грн за 200 г. Це був найнижчий показник від початку 2026 року. У липні середня ціна становила 108,30 грн, тобто за місяць масло подешевшало на 80 копійок, або 0,7%.

Водночас ціни на окремі марки у вересні вже були вищими. Станом на середину  вересня масло «Яготинське» 73% у фасуванні 200 г у середньому коштувало 119,50 грн, тоді як у серпні його середня ціна становила 114,60 грн. «Селянське» 72,5% продавалося в середньому по 120,19 грн за 200 г.

У великих супермаркетах ціни також помітно відрізнялися. Зокрема, пачка масла вагою 180 г і жирністю близько 82,5% коштувала 114 грн у NOVUS, 125,90 грн в АТБ та 74,99 грн у «Сільпо» за акцією. У «Сільпо» звичайна ціна «Яготинського Екстра» становила 139 грн.

Вартість масла залежить від виробника, жирності, фасування та наявності акцій, тому ціна одного й того самого виду продукції може суттєво відрізнятися в різних торговельних мережах.

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Теги: ціни продукти молочна продукція Україна

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