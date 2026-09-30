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В Україні навесні очікують дефіцит та різке подорожчання цибулі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні навесні очікують дефіцит та різке подорожчання цибулі
Цибуля може подорожчати навесні через дефіцит
фото з відкритих джерел

Ситуацію навесні можуть ускладнити проблеми зі зберіганням через російські удари

Навесні в Україні може суттєво скоротитися пропозиція цибулі, що створить ризики дефіциту та нового зростання цін. Про це пише «Главком» із посиланням на AgroTimes.

Головною причиною є різке зменшення посівних площ, адже частина великих господарств цього року повністю відмовилася від вирощування цієї культури, а нових виробників на ринку з’явилося небагато.

Крім того, через несприятливі погодні умови – пилові бурі на півдні, заморозки та дощі в центральних і західних областях – середня врожайність цибулі впала на 20-30 тонн з гектара.

Уже зараз оптові ціни на цибулю суттєво перевищують минулорічні показники: якщо торік під час збору врожаю продукцію продавали по 2-2,5 грн/кг, то нині ціни коливаються від 10-11 грн/кг на півдні до 18-20 грн/кг у західних регіонах.

Ситуацію навесні можуть додатково ускладнити проблеми зі зберіганням через російські удари по складській інфраструктурі, а також високий експортний попит з боку Молдови, Румунії та Болгарії, куди активно відвантажують українські овочі.

Нагадаємо, наприкінці вересня ціни на молочні продукти в Україні змінювалися різноспрямовано. Молоко та твердий сир протягом місяця подорожчали, тоді як кефір і вершкове масло стали дешевшими. Зокрема, середня ціна твердого сиру «Комо Традиційний» 50% з початку вересня зросла з 600,72 грн до 616,32 грн за кілограм, а масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 г подешевшало зі 128,33 грн до 123,67 грн. Водночас за рік усі чотири молочні позиції  стали дорожчими.

Також наприкінці вересня відрізняються ціни на овочі, зокрема помідори. Середня вартість кілограма помідорів «Сливка» становить 52,25 грн. Водночас у різних супермаркетах ціна може суттєво відрізнятися: у Megamarket кілограм «Сливки» коштує 34,50 грн, тоді як у Novus – 69,99 грн.

Водночас протягом вересня змінювалася і вартість продуктів для приготування борщу. У середині місяця ціна набору продуктів для каструлі класичного борщу становила близько 144 грн проти 142 грн на початку вересня. При цьому картопля, цибуля, морква та помідори подешевшали, а капуста, свинячі ребра, олія та буряк – подорожчали.

Теги: продукти овочі ціни

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