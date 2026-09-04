Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм

У супермаркетах ціни на кавуни різняться: кілограм коштує від 10 до 15 грн

На ринку скорочується пропозиція місцевих кавунів, водночас попит залишається високим

В Україні почали зростати ціни на кавуни. За останній тиждень продукція подорожчала в середньому на 20%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків EastFruit.

Наразі українські виробники продають кавуни по 5–12 грн за кілограм. Підвищення вартості відбувається на тлі скорочення обсягів продукції нового врожаю.

За даними аналітиків, пропозиція кавунів із місцевих господарств поступово зменшується. Частина виробників уже завершує сезон, тоді як урожай пізніх сортів у деяких господарствах виявився нижчим.

Водночас попит на кавуни протягом останніх двох тижнів продовжує зростати. Поєднання меншої пропозиції та активнішого попиту й призвело до підвищення цін.

Скільки кавуни коштують у магазинах

У супермаркетах ціни на кавуни відрізняються залежно від мережі. Станом на 4 вересня в «Сільпо» кілограм кавуна коштує близько 20 грн, в АТБ – 14,90 грн, а у Varus діє акційна ціна 10,90 грн/кг замість 14,90 грн.

Таким чином, середня ціна кавуна у цих трьох мережах становить близько 15,30 грн/кг. Найдешевше зараз кавун можна придбати у Varus за акційною ціною, тоді як найвища ціна з наведених – у «Сільпо».

Для порівняння, українські виробники зараз готові відвантажувати кавуни по 5–12 грн/кг залежно від якості та регіону вирощування. Отже, роздрібна ціна в магазинах може бути на кілька гривень вищою за фермерську.

Інфографіка EastFruit

Попри останнє подорожчання, кавуни в Україні поки залишаються дешевшими, ніж торік. За даними EastFruit, нинішні ціни в середньому на 27% нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року.

Водночас ситуація на ринку помітно змінилася порівняно із серпнем. У середині минулого місяця «Главком» писав про здешевлення кавунів – тоді вони коштували в середньому на 47% дешевше, ніж роком раніше.

Тепер пропозиція продукції скорочується, а попит, навпаки, продовжує зростати. Тож у міру завершення сезону ціни на кавуни можуть залишатися вищими.