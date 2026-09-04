Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм
У супермаркетах ціни на кавуни різняться: кілограм коштує від 10 до 15 грн
фото: з відкритих джерел

На ринку скорочується пропозиція місцевих кавунів, водночас попит залишається високим

В Україні почали зростати ціни на кавуни. За останній тиждень продукція подорожчала в середньому на 20%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітиків EastFruit.

Наразі українські виробники продають кавуни по 5–12 грн за кілограм. Підвищення вартості відбувається на тлі скорочення обсягів продукції нового врожаю.

За даними аналітиків, пропозиція кавунів із місцевих господарств поступово зменшується. Частина виробників уже завершує сезон, тоді як урожай пізніх сортів у деяких господарствах виявився нижчим.

Водночас попит на кавуни протягом останніх двох тижнів продовжує зростати. Поєднання меншої пропозиції та активнішого попиту й призвело до підвищення цін.

Скільки кавуни коштують у магазинах

У супермаркетах ціни на кавуни відрізняються залежно від мережі. Станом на 4 вересня в «Сільпо» кілограм кавуна коштує близько 20 грн, в АТБ – 14,90 грн, а у Varus діє акційна ціна 10,90 грн/кг замість 14,90 грн.

Таким чином, середня ціна кавуна у цих трьох мережах становить близько 15,30 грн/кг. Найдешевше зараз кавун можна придбати у Varus за акційною ціною, тоді як найвища ціна з наведених – у «Сільпо».

Для порівняння, українські виробники зараз готові відвантажувати кавуни по 5–12 грн/кг залежно від якості та регіону вирощування. Отже, роздрібна ціна в магазинах може бути на кілька гривень вищою за фермерську.

Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм фото 1
Інфографіка EastFruit

Попри останнє подорожчання, кавуни в Україні поки залишаються дешевшими, ніж торік. За даними EastFruit, нинішні ціни в середньому на 27% нижчі, ніж в аналогічний період 2025 року.

Водночас ситуація на ринку помітно змінилася порівняно із серпнем. У середині минулого місяця «Главком» писав про здешевлення кавунів – тоді вони коштували в середньому на 47% дешевше, ніж роком раніше.

Тепер пропозиція продукції скорочується, а попит, навпаки, продовжує зростати. Тож у міру завершення сезону ціни на кавуни можуть залишатися вищими.

Читайте також:

Теги: ціни Україна овочі фрукти ягода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай не хоче перемоги Росії. Пекіну потрібна залежна Москва
Тінь дракона над Кремлем: якою Китай прагне бачити Росію
9 серпня, 21:13
Підозрюваного затримали співробітники варшавської поліції спільно з Агентством внутрішньої безпеки
Ціллю затриманого у Польщі кіллера мав стати відомий українець. ЗМІ назвали ім'я
14 серпня, 16:12
Безпілотник усе ще потребує оператора-людини, однак чимало новітніх моделей уже обходяться без нього
Штучний інтелект ускладнив контроль над сучасними війнами – Foreign Policy
17 серпня, 06:15
Дипломатичне представництво продовжує працювати у Києві
Посольство США попередило американців про нові ризики в Україні
29 серпня, 03:54
Руйнування у селі Мила після російської атаки
Росія застосовує нову тактику атак для виснаження України – WSJ
1 вересня, 02:09
Автоматичну відстрочку для батьків трьох дітей запропонували скасувати
Батьків трьох дітей прирівняють до інших військовозобов'язаних? Кабмін отримав пропозицію
5 серпня, 08:17
Американський ЗРК Hawk
«ППО за передплатою». Українці долучилися до створення сервісу захисту від повітряних атак
21 серпня, 17:40
Білорусь будує військовий об'єкт для перекидання техніки біля України
Білорусь розгорнула масштабне військове будівництво поблизу України
26 серпня, 10:24
Бізнес очікує менше замовлень, скорочення персоналу та зростання цін
Бізнес в Україні готується до складної осені: що показали дані НБУ
Вчора, 10:54

Економіка

Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм
Кавуни в Україні подорожчали: скільки коштує кілограм
Аграрії та металурги закликали уряд розблокувати порти: альтернативи морю немає
Аграрії та металурги закликали уряд розблокувати порти: альтернативи морю немає
«Нафтогаз» витратив понад 1 млн грн на дві тонни кави
«Нафтогаз» витратив понад 1 млн грн на дві тонни кави
Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися
Пшениця дешевшає, а хліб дорожчає. Голова Асоціації фермерів закликав Антимонопольний комітет розібратися
Блокада портів може коштувати Україні до $2 млрд експортної виручки щомісяця – ЗМІ
Блокада портів може коштувати Україні до $2 млрд експортної виручки щомісяця – ЗМІ
Бізнес в Україні готується до складної осені: що показали дані НБУ
Бізнес в Україні готується до складної осені: що показали дані НБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
96K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua