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В Україні подорожчали молочні продукти: як за рік змінилися ціни

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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В Україні подорожчали молочні продукти: як за рік змінилися ціни
За рік масло подорожчало на 7,7%
фото: glavcom.ua

Молоко за рік подорожчало найбільше, а масло – найменше

Молочні продукти в Україні за рік стали дорожчими: ціни на популярні молоко, кефір, масло та твердий сир зросли приблизно на 10–33%. «Главком» порівняв середні ціни на однакові товари та в однаковому фасуванні у вересні 2025 року та на початку вересня 2026-го.

Найпомітніше подорожчало молоко – його ціна зросла приблизно на третину.

Як змінилися ціни на молочні продукти

Середня ціна молока «Простонаше» 1% у фасуванні 900 мл зросла з 55,18 грн у вересні 2025 року до 68 грн на початку вересня 2026-го. Таким чином, товар додав 12,82 грн, або 23,2%.

freepik.com
freepik.com
скриншот з сайту atbmarket.com

Кефір «Селянський» 2,5% у пляшці 950 мл подорожчав із 63,45 до 68,73 грн – на 5,28 грн, або 8,3%.

Кефір «Селянський» 2,5% у мережі магазинів «Копійка»
Кефір «Селянський» 2,5% у мережі магазинів «Копійка»
скриншот з сайту kopiyka.ua

Масло «Селянське» 72,5% у пачці 200 г зросло в ціні зі 119,14 до 128,33 грн. Різниця становить 9,19 грн, або 7,7%.

Вершкове масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 г в одному з продовольчих магазинів
Вершкове масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 г в одному з продовольчих магазинів
скриншот з сайту shop.fruktik.in.ua
Вершкове масло «Селянське» 72,5% за рік подорожчало на 11,22 грн – приблизно на 9,6%
Вершкове масло «Селянське» 72,5% за рік подорожчало на 11,22 грн – приблизно на 9,6%
glavcom.ua

Найбільше у гривневому вираженні додав твердий сир «Комо Традиційний» 50%. Його середня ціна за кілограм зросла з 529,91 до 600,72 грн – на 70,81 грн, або 13,4%.

Ціна на сир «Комо Традиційний» 50% у мережі магазинів NOVUS
Ціна на сир «Комо Традиційний» 50% у мережі магазинів NOVUS
скриншот сайта магазину novus.zakaz.ua

Що відбувається з молочним ринком

Подорожчання молочної продукції відбувається на тлі зростання закупівельних цін на молоко та складнішої ситуації на ринку. Наприкінці серпня, коли зазвичай спостерігається пожвавлення молочного ринку, цього року переробники не можуть повною мірою скористатися сезонним зростанням попиту. Додатковим викликом стали російські удари по продовольчій логістиці: атаки на склади та розподільчі центри змушують торговельні мережі переглядати роботу з постачальниками та умови розподілу ризиків.

За сім місяців 2026 року молочні заводи закупили майже 2 млн тонн сировини – на 5% більше, ніж за аналогічний період торік. Основний приріст забезпечили сільгосппідприємства, які наростили виробництво більш ніж на 5%.

Водночас виробництво молока в домогосподарствах за цей період скоротилося на 27% – до 1,6 млн тонн.

Молоко за рік подорожчало на 16,99 грн – приблизно на 33%
Молоко за рік подорожчало на 16,99 грн – приблизно на 33%
glavcom.ua

У серпні 2026 року молочні продукти в середньому майже не змінилися в ціні – індекс становив 100,02%. Водночас у липні середній рівень цін на молочну продукцію зріс на 2,17%.

Таким чином, головним викликом для ринку залишається не нестача сировини, а зростання витрат та складнощі зі збільшенням продажів в умовах воєнних і логістичних ризиків.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що восени в Україні може зрости вартість молочної продукції. За прогнозом Асоціації виробників молока, ціни можуть підвищитися на 20–25% через перебої з постачанням, зростання витрат виробників і торговельних мереж.

Однією з причин називають ускладнення логістики через російські удари. Пошкодження та знищення розподільчих центрів створюють додаткові витрати для учасників ринку, а торговельні мережі можуть намагатися компенсувати частину збитків через кінцеві ціни для покупців.

Водночас попит на молочну продукцію залишається стриманим через зниження купівельної спроможності населення. Це може обмежувати можливості виробників і ритейлерів перекладати всі додаткові витрати на споживачів.

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Теги: продукти ціни Україна

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