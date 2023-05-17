Чому можуть відмовити в субсидії: названо причини

На субсидію можуть претендувати не всі

Мінсоцполітики звертає увагу на дев'ять правил

Субсидію можуть отримати українці, які з певних причин не мають таких доходів, які б дозволяли витрачати на комунальні послуги менш ніж 15 % прибутку. Проте навіть у таких випадках деякі категорії громадян не можуть претендувати на допомогу держави. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

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Відтак, є дев'ять основних причин, чому можуть відмовити в отриманні субсидії:

Загальна площа житла більша за 130 кв. м для квартир та 230 кв. м для індивідуальних будинків.

Член родини чи домогосподарства зробив грошову операцію (наприклад, купівлю) на суму понад 50 тис грн.

Член родини чи домогосподарства або член родини такої людини володіє більш ніж одним житлом.

Член родини чи домогосподарства має 100 тис. грн на рахунку.

У власності є авто, якому менше п’яти років, чи кілька машин менш ніж 15-річної давнини випуску.

У родині чи домогосподарсті є повнолітні учасники, які не працюють і не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги.

Не повернули надміру сплачену субсидію.

При наявності боргів за житлово-комунальні послуги.

За наявності серед членів родини чи домогосподарства боржників за аліментами.

Важливо, що кожне правило має свої винятки, зокрема для багатодітних чи прийомних сімей у питаннях площі житла, а також для засуджених, студентів та інших категорій в особливих умовах.

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Раніше ми писали, кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку.