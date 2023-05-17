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Чому можуть відмовити в субсидії: названо причини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чому можуть відмовити в субсидії: названо причини
На субсидію можуть претендувати не всі
фото з відкритих джерел

Мінсоцполітики звертає увагу на дев'ять правил

Субсидію можуть отримати українці, які з певних причин не мають таких доходів, які б дозволяли витрачати на комунальні послуги менш ніж 15 % прибутку. Проте навіть у таких випадках деякі категорії громадян не можуть претендувати на допомогу держави. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Відтак, є дев'ять основних причин, чому можуть відмовити в отриманні субсидії:

  • Загальна площа житла більша за 130 кв. м для квартир та 230 кв. м для індивідуальних будинків.
  • Член родини чи домогосподарства зробив грошову операцію (наприклад, купівлю) на суму понад 50 тис грн.
  • Член родини чи домогосподарства або член родини такої людини володіє більш ніж одним житлом.
  • Член родини чи домогосподарства має 100 тис. грн на рахунку.
  • У власності є авто, якому менше п’яти років, чи кілька машин менш ніж 15-річної давнини випуску.
  • У родині чи домогосподарсті є повнолітні учасники, які не працюють і не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги.
  • Не повернули надміру сплачену субсидію.
  • При наявності боргів за житлово-комунальні послуги.
  • За наявності серед членів родини чи домогосподарства боржників за аліментами.

Важливо, що кожне правило має свої винятки, зокрема для багатодітних чи прийомних сімей у питаннях площі житла, а також для засуджених, студентів та інших категорій в особливих умовах.

Раніше ми писали, кому з пенсіонерів можна не платити за комуналку.

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Теги: українці субсидія гроші

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