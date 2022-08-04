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«Нафтогаз» попередив про наслідки українців, які не передадуть показання лічильників

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 11:11 glavcom.ua
«Нафтогаз» попередив про наслідки українців, які не передадуть показання лічильників
Передати показання оператору можна кількома способами 
фото з відкритих джерел

Важливо встигнути до 5 серпня 

«Нафтогаз України» нагадав клієнтам про необхідність передачі показань газового лічильника оператору газорозподільчих мереж (ГРМ). Причому зробити це важливо до 5 серпня. Куди та кому передавати показання, розповіли у соцмережі компанії-постачальника.

Так, передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, вашому оператору ГРМ (облгазу), як і раніше.

Облік газу – зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів: 

  • на сайті або в чатботі вашого облгазу; 
  • зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу. 

Чому це важливо? 

Постачальник газу, формуючи рахунки, використовує дані від операторів ГРМ. Він завантажує дані на інформаційну платформу оператора ГТСУ. Саме з цієї платформи постачальник газу бере дані про об’єми спожитого вами газу й множить їх на ціну, зафіксовану в межах вашого поточного тарифного плану. Якщо клієнт не передав показання лічильника чи передав їх запізно, оператор ГРМ завантажує на платформу граничні об’єми споживання відповідно до кодексу ГРМ. Тому важливо передавати інформацію вчасно. 

Нагадаємо, напередодні газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка наразі обслуговує майже всіх побутових споживачів, дала роз’яснення кому і за що сплачувати платіжки, які надходять споживачу.

Як відомо, 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені в обслуговування «Нафтогаз України» через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Про переведення обслуговування до «Нафтогазу» споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення відбулось «заднім числом». 

Багато споживачів вже сплатили за травень попередньому постачальнику, а тому мають заборгованість за той же період перед новим постачальником. 

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Теги: лічильник Нафтогаз України

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