У Києві підвищилися ціни на таксі

Підвищення цін на таксі у столиці спровоковане не лише мобілізацією

Ціни на таксі у Києві продовжують зростати, проте реальний дохід водіїв знизився під час війни. Голова правління ВГО «Українська Таксомоторна Асоціація» Андрій Антонюк пояснює це не лише мобілізацією, яка зменшила кількість таксистів, а й іншими факторами. Війна призвела до нестабільності в економіці, що спричинило подорожчання палива та запчастин для автомобілів. Очікується подальше зростання цін через підвищення акцизів на пальне.

«Заробітки таксистів впали через зростання затратної частини. Вартість обслуговування авто зросла через імпортні запчастини та падіння курсу гривні. Пальне подорожчало на 20-30%, тоді як тарифи на послуги таксі зросли несуттєво,» – зазначає Антонюк.

Експерт також зауважує, що 99% таксі в Україні працюють нелегально, що додатково ускладнює ситуацію. Він вважає, що наразі працювати водієм таксі невигідно, оскільки заробітки впали, а витрати зросли. Це призводить до відтоку професіоналів з ринку.

Він зазначає, що нині не вигідно працювати водієм. Хоч і послуга таксі дорожчає, але затратна частина виросла.

«Заробітки впали, все менше йдуть сюди професіонали. Водієм працювати не вигідно», – поясню експерт.

Як повідомлялося, через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps. Найбільше ускладнено рух у центрі Києва, на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській, проспекті Перемоги, проспекті Бандери та ін.

Також мешканка столиці привласнила майже 1 млн грн благодійних внесків, які призначалися військовим ЗСУ на Дніпропетровщині. Для перерахування грошей на військове спорядження псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток.