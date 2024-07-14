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Населення України до 2100 року значно скоротиться: ООН зробила невтішний прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Населення України до 2100 року значно скоротиться: ООН зробила невтішний прогноз
До 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб
фото з відкритих джерел

За даними організації, на початок цього року в Україні було близько 37 млн людей

Населення України до 2100 року скорочуватиметься. Таких висновків дійшли в ООН. Про це йдеться в доповіді «Перспективи світового населення 2024 року».

За даними організації, на початок цього року в Україні було близько 37 млн людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 млн осіб.

Також ООН прогнозує, що у 2084 році буде максимальний рівень людства у цьому столітті, а саме – 10,3 млрд осіб. Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться – до 10,2 млрд.

При цьому очікується, що середня тривалість життя поступово зростатиме і до кінця 21 століття становитиме 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше 80 років, а жінки майже – 84 роки.

Нагадаємо, за оптимістичними прогнозами, у 2033 році в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. 

Раніше повідомлялося, що покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним, а саме вони могли б більш ефективно захищати нашу країну від ворога. Про це експерти заговорили після того, як було зменшено призовний вік від 27 до 25 років. 

До слова, після закінчення великої війни одними з головних проблем, що постануть перед Україною, будуть демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція. Ці проблеми мали місце ще до повномасштабного вторгнення, а згодом вони лиш загостряться. 

На думку Олександра Гладуна, заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, підвищення народжуваності в Україні можна досягти допомогою у боротьбі з безпліддям та спрощенням умов з усиновлення дітей.

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Теги: населення криза демографічна криза

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