Пільги зі сплати земельного податку: хто має право

Пільги зі сплати земельного податку в Україні поширюються на певні категорії громадян та обмежені граничними нормами.

Згідно з Податковим кодексом України, певні категорії громадян мають право на звільнення від сплати земельного податку. Це стосується осіб з інвалідністю першої та другої групи, фізичних осіб, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонерів (за віком), ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також фізичних осіб, визнаних постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. Про це повідомляє Земельний фонд України.

Пільга поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання, але у межах певних граничних норм. Наприклад, для ведення особистого селянського господарства пільга діє на ділянки розміром не більше 2 гектарів. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) граничні норми залежать від місця розташування:

у селах – не більше 0,25 гектара;

в селищах – не більше 0,15 гектара;

в містах – не більше 0,10 гектара.

Для індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів граничні норми становлять 0,10 гектара та 0,01 гектара відповідно. Для ведення садівництва пільга поширюється на ділянки до 0,12 гектара. Важливо зазначити, що право на звільнення від сплати земельного податку мають лише громадяни України.

Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть скористатися цією пільгою, оскільки вони не мають права набувати у власність земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.

Таким чином, українське законодавство передбачає соціальний захист певних категорій громадян, надаючи їм пільги щодо сплати земельного податку. Це дозволяє зменшити фінансове навантаження на ці групи населення та забезпечити їм більш сприятливі умови для життя та діяльності.

До слова, у Харківській області звільнятимуть від земельного податку власників ділянок, на яких розташовані або можуть бути розташовані фортифікаційні споруди.