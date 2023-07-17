У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати

Нові види допомоги включатимуть, зокрема, допомогу під час усиновлення дітей та виплати дітям з тяжкими захворюваннями

Влада анонсувала нову допомогу для дітей

На порталі державних послуг «Дія» з’являться чотири нові види соціальної допомоги. Про це повідомило Міністерство соціальної політики в Telegram.

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Як зазначається, розпочинається бета-тестування нового сервісу в «Дія-Звернення», завдяки якому можна буде подати заявку на отримання чотирьох видів соціальної допомоги:

при усиновленні дитини;

на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

на дітей одиноким матерям.

Для повного та якісного бета-тестування сервісу відомство просить зголоситися осіб, яким ще не призначені зазначені види допомоги, але вони можуть подати заявку на її отримання через портал «Дія».

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Нагадаємо, масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.

До слова, Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 серпня та з 1 вересня та певних категорій переселенців.

Крім того, уряд виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених.