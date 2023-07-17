Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати
Нові види допомоги включатимуть, зокрема, допомогу під час усиновлення дітей та виплати дітям з тяжкими захворюваннями
фото: visitukraine.today

Влада анонсувала нову допомогу для дітей

На порталі державних послуг «Дія» з’являться чотири нові види соціальної допомоги. Про це повідомило Міністерство соціальної політики в Telegram.

Як зазначається, розпочинається бета-тестування нового сервісу в «Дія-Звернення», завдяки якому можна буде подати заявку на отримання чотирьох видів соціальної допомоги:

  • при усиновленні дитини;
  • на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • на дітей одиноким матерям. 

Для повного та якісного бета-тестування сервісу відомство просить зголоситися осіб, яким ще не призначені зазначені види допомоги, але вони можуть подати заявку на її отримання через портал «Дія».  

Нагадаємо, масовані обстріли енергосистеми призвели до необхідності перегляду тарифу на електроенергію для населення. Проте для незахищених верств населення в бюджеті закладені додаткові кошти на субсидії.

До слова, Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 серпня та з 1 вересня та певних категорій переселенців.

Крім того, уряд виділив понад 140 млн грн на виплату державної допомоги тим, хто повернувся з полону, а також сім'ям полонених.

Читайте також: Пенсія і соцвиплати одночасно: хто з українців може отримати допомогу від держави
Теги: соцвиплати діти гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів
Рада дозволила жінкам самим визначати початок декретної відпустки
13 липня, 16:46
Жительки так званих «Л/ДНР» записали звернення до Путіна, попросивши «повернути дітей за парти»
Матері з «Л/ДНР» просять Путіна відпустити їхніх синів-студентів з війни (відео)
11 липня, 11:06
Гроші призначаються для відновлення шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій
Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл
3 липня, 16:28

Особисті фінанси

У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати
У «Дії» з’являться нові види соціальної допомоги: хто може отримати
Держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію – Міненерго
Держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію – Міненерго
Сезон фруктів в Україні: що буде з врожаєм і цінами
Сезон фруктів в Україні: що буде з врожаєм і цінами
В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн
В Україні з’являться нові банкноти номіналом 1000 грн
Ринок праці: Держслужба зайнятості назвала вісім найзатребуваніших професій
Ринок праці: Держслужба зайнятості назвала вісім найзатребуваніших професій
Мінсоцполітики та Мінцифри спростили отримання субсидій на електроенергію
Мінсоцполітики та Мінцифри спростили отримання субсидій на електроенергію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
57K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
20K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
19K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
9377
Упав проліт Кримського мосту: є загиблі (відео)
9366
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту