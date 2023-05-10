Шість областей без світла: Міненерго повідомило про перебої з постачанням електрики

За добу енергетикам вдалося повернути світло для 8 тис. споживачів

Унаслідок ворожих обстрілів, станом на 10 травня, шість областей України відчувають перебої з постачанням електроенергії. По це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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«Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях», – йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ «Харківобленерго» в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає.

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Водночас енергетики продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях. «Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу росіяни завдали удару по одному з об'єктів генерації електроенергії в Донецькій області.