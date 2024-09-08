Пенсійний фонд роз'яснив умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців

Жінки, зареєстровані як ФОП, мають право на отримання виплат по вагітності та пологах, якщо ними сплачено єдиний внесок за місяці розрахункового періоду та за місяць, у якому настав страховий випадок,у розмірі не менше мінімального страхового внеску

Для отримання виплат по соціальному страхуванню ФОП при зміні персональних даних необхідно оновити їх, звернувшись до відповідних органів

Жінки-підприємці мають право на отримання виплат у зв'язку з вагітністю та пологами за умови сплати єдиного соціального внеску у розмірі не менше мінімального. Про це інформує Пенсійний фонд.

Важливо також оновлювати свої персональні дані у разі їх зміни (прізвище, місце проживання тощо).

Це необхідно зробити, звернувшись до:

Податкового органу – для заміни облікової картки та оновлення даних у реєстрах.

Державного реєстратора – для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру.

Територіального органу Пенсійного фонду України – для внесення змін до персональної облікової картки та оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб.

Банківської установи – про зміну виплатних реквізитів.

Сімейного лікаря – для внесення змін до медичної декларації.

ПФУ наголосив, що несвоєчасне оновлення даних може призвести до проблем з оформленням декретних виплат.

Нагадаємо, Хто з українців може отримувати соцвиплати та пенсію одночасно? Роз'яснення Пенсійного фонду.