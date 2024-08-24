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Пенсійний фонд назвав розміри виплат для чорнобильців

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пенсійний фонд назвав розміри виплат для чорнобильців
Мінімальні виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС відповідають 100%, 80% та 60% розміру середньої зарплати в Україні
фото з відкритих джерел

Особи, які постраждали від ЧАЕС, отримують виплати від держави за інвалідністю, залежні від багатьох факторів

Пенсійний фонд України нагадав про розміри пенсій, які отримують особи, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Розмір виплат залежить від групи інвалідності та статусу ліквідатора. Про це інформує ПФУ.

Мінімальні пенсії за інвалідністю для чорнобильців

  • I група – 8 187,48 гривень;
  • II група – 6 549,98 гривень;
  • III група – 5 048,95 гривень;
  • для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривень.

Мінімальні пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС

  • I група – 13 376,21 гривень (100% середньої зарплати в Україні);
  • II група – 10 700,97 гривень (80% середньої зарплати);
  • III група – 8 025,73 гривень (60% середньої зарплати).

Пенсійний фонд підкреслив, що це мінімальні розміри пенсій, і фактичний розмір виплат може бути вищим залежно від індивідуальних обставин кожного постраждалого.

Нагадаємо, Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю.

Теги: соцвиплати Пенсійний фонд

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