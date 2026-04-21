Після зустрічі з Медведєвим Анні Буяновій підвищили пенсію, але в шість разів менше від обіцяного

Мем «Грошей немає, але ви тримайтеся» виник у 2016 році після візиту тодішнього прем’єра РФ в окупований Крим

Померла Анна Буянова, 60-річна пенсіонерка, яка стала відомою завдяки мему «Грошей немає, але ви тримайтеся». Вона зверталася до тодішнього прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва зі скаргою на низькі пенсії, на що той порадив їй «триматися». Про це повідомляє «Главком».

Мем «Грошей немає, але ви тримайтеся» з’явився у 2016 році, коли Медведєв відвідував Феодосію в тимчасово окупованому Криму. Його тоді оточила юрба мешканців. Буянова обурилася розміром пенсії, на що Медведєв почав виправдовуватися.

«Просто грошей немає. Знайдемо гроші, зробимо індексацію. Ви тримайтеся тут, всього доброго, гарного настрою», – сказав він.

За даними російських ЗМІ, Буянова жила в селі Новопокровка. Господарство було головним джерелом її доходу: вона тримала домашню птицю, вирощувала овочі та фрукти. У Анни 30 років трудового стажу.

Після зустрічі з Медведєвим їй підвищили пенсію, але на суму в шість разів менше, ніж обіцяли. Кілька разів до Анни приїжджали репортери. Але останні шість років про її життя нічого не було відомо.

«Вона працювала в різних місцях. У їдальні працювала. На пенсії була. Господарства вже не було, щоб її не напружувати», – розповів молодший син Буянової Микола. За його словами, пенсію їй підвищували на 500 рублів, водночас якоїсь соціальної допомоги не було.

У квітні минулого року в Анни стався перший інсульт, наприкінці липня – другий. Буянова померла 2 серпня 2025 року.

До слова, Росія розглядає нову модель пенсійного забезпечення, яка фактично змінює принцип державної відповідальності за утримання літніх людей. Як повідомляє Центр національного спротиву, ця ініціатива матиме критичні наслідки для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, де пенсійна система вже тривалий час працює з системними збоями.

Запропонована схема передбачає, що до 3% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) спрямовуватимуться не до бюджету, а безпосередньо на підтримку батьків платника податків. Такий крок означає часткову відмову держави від своїх соціальних зобов’язань і перекладання фінансового тягаря на сім’ї, незалежно від рівня їхнього достатку.

Для окупованих регіонів, де пенсії часто використовуються як інструмент тиску та контролю, така реформа виглядає особливо загрозливо. Там уже зараз зафіксовані масові затримки та скорочення виплат. Новий підхід лише легалізує позицію Кремля: турбота про літніх людей більше не є обов'язком держави.