Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Померла пенсіонерка з відомого мема, якій Медведєв радив «триматися»

Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Після зустрічі з Медведєвим Анні Буяновій підвищили пенсію, але в шість разів менше від обіцяного
фото з соцмереж

Мем «Грошей немає, але ви тримайтеся» виник у 2016 році після візиту тодішнього прем’єра РФ в окупований Крим

Померла Анна Буянова, 60-річна пенсіонерка, яка стала відомою завдяки мему «Грошей немає, але ви тримайтеся». Вона зверталася до тодішнього прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва зі скаргою на низькі пенсії, на що той порадив їй «триматися». Про це повідомляє «Главком».

Мем «Грошей немає, але ви тримайтеся» з’явився у 2016 році, коли Медведєв відвідував Феодосію в тимчасово окупованому Криму. Його тоді оточила юрба мешканців. Буянова обурилася розміром пенсії, на що Медведєв почав виправдовуватися.

«Просто грошей немає. Знайдемо гроші, зробимо індексацію. Ви тримайтеся тут, всього доброго, гарного настрою», – сказав він.

За даними російських ЗМІ, Буянова жила в селі Новопокровка. Господарство було головним джерелом її доходу: вона тримала домашню птицю, вирощувала овочі та фрукти. У Анни 30 років трудового стажу.

Після зустрічі з Медведєвим їй підвищили пенсію, але на суму в шість разів менше, ніж обіцяли. Кілька разів до Анни приїжджали репортери. Але останні шість років про її життя нічого не було відомо.

«Вона працювала в різних місцях. У їдальні працювала. На пенсії була. Господарства вже не було, щоб її не напружувати», – розповів молодший син Буянової Микола. За його словами, пенсію їй підвищували на 500 рублів, водночас якоїсь соціальної допомоги не було.

У квітні минулого року в Анни стався перший інсульт, наприкінці липня – другий. Буянова померла 2 серпня 2025 року.

До слова, Росія розглядає нову модель пенсійного забезпечення, яка фактично змінює принцип державної відповідальності за утримання літніх людей. Як повідомляє Центр національного спротиву, ця ініціатива матиме критичні наслідки для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, де пенсійна система вже тривалий час працює з системними збоями.

Запропонована схема передбачає, що до 3% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) спрямовуватимуться не до бюджету, а безпосередньо на підтримку батьків платника податків. Такий крок означає часткову відмову держави від своїх соціальних зобов’язань і перекладання фінансового тягаря на сім’ї, незалежно від рівня їхнього достатку.

Для окупованих регіонів, де пенсії часто використовуються як інструмент тиску та контролю, така реформа виглядає особливо загрозливо. Там уже зараз зафіксовані масові затримки та скорочення виплат. Новий підхід лише легалізує позицію Кремля: турбота про літніх людей більше не є обов'язком держави.

Теги: Дмитро Медведєв пенсіонери Крим пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua