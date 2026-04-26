Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)

Керівництво атомної станції виправдовується: всі біди через дефіцит державного фінансування

Станом на 15 квітня, сума заборгованості державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» перед Пенсійним фондом складала 26,6 млн грн. Ідеться про відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за понад 1,1 тис. пенсіонерів, які повинна покривати атомна станція.

У відповіді на запит «Главкома» генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов повідомив: вказана заборгованість утворилася через дефіцит бюджетного фінансування на суму 219 млн грн на 2026 рік за бюджетною програмою «Підтримка у безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС».

«Враховуючи, що споживання електроенергії на проммайданчику ДСП «ЧАЕС» є безперервним технологічним процесом через суттєве зростання тарифів та збільшені обсяги споживання електроенергії для роботи систем, важливих для безпеки та низьку температуру в січні-лютому призвело до дефіциту помісячних асигнувань на покриття видатків (для Пенсійного фонду – «Главком»), починаючи вже з I кварталу 2026 року. Відтак ДСП «ЧАЕС» опинилося в ситуації, коли внаслідок дефіциту бюджетного фінансування та недостатності обсягів помісячних асигнувань утворились касові розриви, які призвели до утворення заборгованості перед Пенсійним фондом України», – пояснив керівник Чорнобильської АЕС.

Як вихід зі скрутної ситуації, Тараканов вбачає у налагодженні плідної співпраці з Державним агентством України з управління зоною відчуження, Міністерством енергетики України та Головним управління Пенсійного фонду в Київській області із залученням народних депутатів.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року в Україні вшановується 40-річниця роковин, пов’язаних із техногенною катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року о 01:23. Потужний вибух на четвертому енергоблоці зруйнував частину реактора, спричинивши викид величезної кількості радіоактивних речовин, що накрили Україну, Білорусь та частину Європи. Тодішня радянська влада кілька днів приховувала масштаб катастрофи від світу.