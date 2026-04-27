З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
Подати заяву на субсидію можна онлайн через портал «Дія» або додаток Пенсійного фонду
Пенсійний фонд: зміни майнового стану чи складу сім'ї – привід звернутися особисто

З 1 травня 2026 року Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок житлових субсидій на неопалювальний сезон. Водночас окремим категоріям громадян необхідно самостійно подати нову заяву – інакше вони ризикують залишитися без державної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.  

Хто отримає субсидію без звернення

Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Для більшості отримувачів перепризначення відбувається автоматично – без особистого візиту до відомства. Умова одна: майновий стан і склад домогосподарства не змінювалися. Якщо ж зміни відбулись, про це слід повідомити ПФУ протягом 30 днів.

Хто зобов'язаний подати нову заяву

Автоматичне перепризначення стосується не всіх. Нову заяву та декларацію про доходи необхідно подати, якщо:

  • домогосподарство не отримувало субсидію взимку або її розмір становив 0 гривень;
  • особа орендує житло і самостійно оплачує комунальні послуги;
  • у помешканні фактично проживає менше людей, ніж зареєстровано;
  • родина претендує на пільгу для придбання твердого палива, скрапленого або пічного газу;
  • серед членів домогосподарства є внутрішньо переміщені особи.

Як і де подати документи

Звернутися до ПФУ можна декількома способами. Онлайн – через портал «Дія», вебпортал або мобільний додаток Пенсійного фонду. Офлайн – особисто або поштою до будь-якого сервісного центру ПФУ, а також через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або уповноважених осіб виконавчих органів місцевих рад.

З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву фото 1
Важливий нюанс: якщо заяву подано у травні або червні, субсидія призначається з початку неопалювального сезону, тобто з 1 травня.

Нагадаємо, восени 2025 року Пенсійний фонд також здійснив автоматичний перерахунок субсидій на опалювальний сезон 2025–2026. Тоді перевірити розмір нарахованої виплати можна було в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі «Моя субсидія».

До слова, раніше «Главком» роз'яснював, кому із зимових отримувачів субсидії довелося подавати заяву самостійно – перелік категорій майже ідентичний нинішньому. 

З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери
День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери
Курс валют 27 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 27 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 27 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 27 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

