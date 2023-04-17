В Україні з'явилися літаючі міномети

Безпілотник може бути модифікований під боєприпаси 82-мм i 120-мм

Безпілотні літальні апарати можуть нести вісім мін калібром 60-мм

В Україні з'явилися квадрокоптери Revolver 860 тайванської компанії Drones Vision. Це бойові безпілотнi літальні апарати призначені для ураження живої сили супротивника на відстані до 20 км. Завдяки барабанній системі цей дрон може нести одразу вісім 60-мм мін. За необхідності безпілотник може бути модифікований під боєприпаси 82-мм або 120-мм.

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Безпілотні літальні апарати Revolver 860 у Тайваню купила Польща, а потім передала їх українським військовим. За деякими даними, йдеться про кілька сотень бойових дронів.

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Нагадаємо, у березні австралійська компанія Sypaq Systems розпочала постачання в Україну своїх безпілотників Corvo PPDS, які призначені для транспортування на дальність до 120 км продуктів харчування, води, та лікарських препаратів.

Українським військовим дрон сподобався – як вантаж можна причепити 5 кг вибухівки, а сам безпілотник – картонний (поверхні вкриті воском), на радарах непомітний. Поставляється він у розібраному стані, у коробках, схожих на упаковку для піци. Збирається прямо на місці, для кріплення використовуються гумові стяжки.