З 1 грудня 2026 року зміниться вартість пакетів платформи кіно і телебачення «Київстар ТБ»

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про зміну вартості підписки на своїй платформі кіно та телебачення з 1 грудня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оператора.

«З 1 грудня 2026 року зміниться вартість пакетів платформи кіно і телебачення «Київстар ТБ»: «Преміум HD», «Дорослий», «Кіно Ультра» та «Плюс», – йдеться у повідомленні.

Щомісячна абонплата зміниться для таких пакетів:

«Преміум HD» – 299 грн/міс.;

«Дорослий» – 99 грн/міс.;

«Кіно Ультра» – 99 грн/міс.;

«Плюс» – 99 грн/міс.

«Це оновлення діятиме для чинних та нових користувачів. Ви можете переглянути актуальну вартість абонплати свого пакета на платформі чи в додатку «Київстар ТБ», або в «Мій Київстар», – наголосив мобільний оператор.

До слова, мобільний оператор «Київстар» з 1 грудня оновить правила користування вхідними дзвінками для абонентів двох тарифів.