Курс валют 25 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 25 листопада 2026 року. Порівняно з 24 листопада, долар, злотий та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 грн, євро – 49,60 грн, польського злотого – 11,11 грн.
Курс валют станом на 25 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,3541 ↑
|49,6060 ↑
|59,2779 ↑
|11,1164 ↑
|53,9763 ↑
|
Ощадбанк
|45,10 / 45,80
|49,35 / 50,35
|58,60 / 60,80
|10,90 / 11,40
|53 / 55
|
Приватбанк
|45,25 / 45,66
|49,48 / 50,25
|59,18 / 59,88
|11,08 / 11,26
|-
|
ПУМБ
|45,20 / 45,80
|49,70 / 50,40
|58,80 / 60,20
|
11 / 11,30
|-
|
monobank
|45,26 / 45,65
|49,60 / 50,24
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,10 / 45,59
|
49,10 / 49,94
|57 / 60,70
|10,50 / 11,50
|
51,50 / 55,30
|
OTP Bank
|45,18 / 45,55
|49,35 / 50,05
|58,85 / 60,07
|11,01 / 11,22
|53,77 / 54,80
|
Укрсиббанк
|44,95 / 45,65
|49,10 / 50,10
|58,20 / 60,30
|-
|52,70 / 54,70
За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали, а долар США подорожчав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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