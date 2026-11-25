Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 25 листопада 2026 року. Порівняно з 24 листопада, долар, злотий та євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 грн, євро – 49,60 грн, польського злотого – 11,11 грн.

Курс валют станом на 25 листопада 2026 року

Валюта Банк USD EUR GBP PLN CHF НБУ 45,3541 ↑ 49,6060 ↑ 59,2779 ↑ 11,1164 ↑ 53,9763 ↑ Ощадбанк 45,10 / 45,80 49,35 / 50,35 58,60 / 60,80 10,90 / 11,40 53 / 55 Приватбанк 45,25 / 45,66 49,48 / 50,25 59,18 / 59,88 11,08 / 11,26 - ПУМБ 45,20 / 45,80 49,70 / 50,40 58,80 / 60,20 11 / 11,30 - monobank 45,26 / 45,65 49,60 / 50,24 - - - Райффайзен 45,10 / 45,59 49,10 / 49,94 57 / 60,70 10,50 / 11,50 51,50 / 55,30 OTP Bank 45,18 / 45,55 49,35 / 50,05 58,85 / 60,07 11,01 / 11,22 53,77 / 54,80 Укрсиббанк 44,95 / 45,65 49,10 / 50,10 58,20 / 60,30 - 52,70 / 54,70

* курс валют станом на 09:13 25 листопада 2026 року

За тиждень євро, британський фунт стерлінгів, польський злотий та швейцарський франк подешевшали, а долар США подорожчав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.