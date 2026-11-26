Станом на 26 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС оновили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 81,74 грн за літр, дизельного пального – 97,32 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з 25 листопада, у мережі UPG газ, дизельне пальне та преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л. В Окко автогаз знизився в ціні на 60 коп./л. У WOG автогаз подешевшав на 60 коп./л, а бензин А-100 – на 2 грн/л.

У мережі Socar дизельне пальне та преміальний дизель подешевшали на 2 грн/л, а бензин А-95 та А-95+ – на 3 грн/л. У «БРСМ-Нафта» дизельне пальне знизилося в ціні на 1 грн/л. В «Укрнафті» дизельне пальне та преміальний дизель подешевшали на 1 грн/л.

У KLO бензин А-92, А-95 та А-95+ подешевшали на 2 грн/л, а дизельне пальне, преміальний дизель та бензин А-100 – на 1 грн/л.

Ціни на пальне в Україні дані на 26 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 80,90 82,90 95,90 ↓ 97,90 ↓ 93,90 - 60,90 ↓ 84,90 87,90 99,90 102,90 94,90 - 62,90 ↓ 84,90 87,90 99,90 104,90 94,90 ↓ - 62,90 ↓ 85,90 ↓ 88,90 ↓ 101,00 ↓ 104,00 ↓ 95,90 - 63,5 79,90 82,90 95,90 ↓ 97,90 ↓ - 77,90 61,90 76,70 ↓ 82,9 ↓ 93,70 ↓ 97,70 ↓ 91,20 ↓ 75,3 ↓ 63,40 78,99 - 94,99 ↓ - - - 59,99

Найнижчу ціну на бензин А-95 серед мереж зафіксовано в KLO – 76,70 грн/л. Найдорожче цей вид пального коштує в Socar – 85,90 грн/л. Найдешевший дизель серед актуальних пропозицій продають в KLO – 93,70 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля – у Socar, 101 грн/л.

Автогаз найдорожчий в Socar – 63,50 грн/л. Найнижче значення в таблиці – 59,99 грн/л у «БРСМ-Нафта».

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 26 жовтня до 26 листопада 2026 року бензин А-95 подешевшав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зниження зафіксовано в KLO – на 11,20 грн/л, з 87,90 до 76,70 грн/л. В UPG, Socar, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» бензин подешевшав на 9 грн/л – з 89,90 до 80,90, з 94,90 до 85,90, з 88,90 до 79,90 та з 87,99 до 78,99 грн/л відповідно. В Окко та WOG ціна знизилася на 8 грн/л, з 92,90 до 84,90 грн/л. Середня ціна А-95 за місяць зменшилася з 90,77 до 81,74 грн/л.

Дизельне пальне також подешевшало в усіх мережах. Найбільше зниження відбулося в KLO – на 10,70 грн/л, з 104,40 до 93,70 грн/л. В UPG і WOG дизель подешевшав на 7 грн/л – з 102,90 до 95,90 та з 106,90 до 99,90 грн/л відповідно. В Окко, «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» зниження становило 6 грн/л – з 105,90 до 99,90, з 101,90 до 95,90 та з 100,99 до 94,99 грн/л. У Socar ціна впала на 5 грн/л, з 106 до 101 грн/л. Середня ціна дизеля зменшилася з 104,14 до 97,33 грн/л.

Водночас автогаз за місяць подорожчав у всіх представлених мережах АЗС. Найбільше зростання зафіксовано в «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті» – на 9 грн/л: з 52,90 до 61,90 та з 50,99 до 59,99 грн/л відповідно. В KLO газ подорожчав на 8,50 грн/л, з 54,90 до 63,40 грн/л, а в UPG – на 8 грн/л, з 52,90 до 60,90 грн/л. У Socar ціна зросла на 7 грн/л, з 56,50 до 63,50 грн/л. В Окко газ подорожчав на 6,40 грн/л, з 56,50 до 62,90 грн/л, а у WOG – на 6 грн/л, з 56,90 до 62,90 грн/л. Середня ціна автогазу зросла з 54,51 до 62,21 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.