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Мінімальна зарплата, пенсії, соцвиплати: що зміниться в наступному році

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мінімальна зарплата, пенсії, соцвиплати: що зміниться в наступному році
Збільшення мінімальної заробітної плати наступного року заплановано у два етапи
фото з відкритих джерел

Мінімалка впливає на розмір багатьох виплат

Згідно з Держбюджетом на 2024 рік в Україні підвищиться мінімальна зарплата, яка має прямий вплив на розмір низки податків і зборів, соціальних стандартів, гарантій і штрафів.

Наразі мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 6700 гривень. В Держбюджеті на наступний рік заплановано збільшення мінімальної заробітної плати у два етапи:

  • з 1 січня – до 7100 грн;
  • з 1 квітня – до 8000 грн.

З 1 січня 2024 року буде також збільшено прожитковий мінімум – його показник становитиме 2920 грн. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте до 2361 грн. Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум безпосередньо впливають на розмір багатьох виплат:

  • мінімальна місячна зарплата і посадовий оклад працівників;
  • податкова соціальна пільга;
  • неоподатковані розміри доходів;
  • максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;
  • мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;
  • індексація зарплати;
  • розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;
  • місцеві податки і збори;
  • податок на нерухомість;
  • туристичний збір;
  • штрафи;
  • збір за місця для паркування транспортних засобів.

Також після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть:

  • мінімальна пенсія з 2093 до 2361 грн;
  • максимальна пенсія з 20 930 до 23 610 грн;
  • доплата за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Гарантована виплата для пенсіонерів в Україні, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя, підвищиться з 1 січня з 2680 грн до 2840 грн. Крім цього, після підвищення прожиткового мінімуму підвищаться й розмір субсидій, різних соцдопомог і доплат пенсіонерам (наприклад, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни).

9 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проект державного бюджету України на 2024 рік. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2024 рік 28 листопада.

Нагадаємо, інфляція, яка значно сповільнилася в цьому році, вже створює певні складнощі з виконанням бюджету – і в частині податків, що адмініструються податковою, і в частині митних зборів.

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Теги: податки зарплата пільга пенсія

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