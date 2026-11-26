Директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін заявив, що здешевлення пального пов’язане зі збільшенням пропозиції нафти на світовому ринку та послабленням попиту на неї. Водночас ситуація не завжди була такою. Влітку та на початку осені ціни на нафту, навпаки, суттєво зросли. Про це йдеться у статті «Главкома» «Пальне дешевшає, але є нюанс. Що буде з цінами на АЗС і який «сюрприз» принесе Новий рік».

Як зазначив Сергій Сапєгін, у середині вересня ціни на готове пальне в Європі сягнули рекордних позначок: близько $1650 за тонну дизеля та $1400 за тонну високооктанового бензину. Однак згодом ситуація почала змінюватися. Експорт нафти з Перської затоки поступово відновився: у жовтні країни регіону (за винятком Оману) постачали на зовнішні ринки 18,4 млн барелів на добу. Це на 26% менше за довоєнний показник, проте суттєво більше, ніж у період найгостріших перебоїв із постачанням. «Найважливіша зміна полягає в тому, що світова пропозиція відновлюється швидше, ніж попит», – сказав експерт.

Водночас попит на нафту у світі почав слабшати. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (IEA), цього року він скоротиться на 2,7 млн барелів на добу. Серед основних причин – високі ціни на енергоносії, погіршення економічної ситуації та енергоефективність. Як наслідок, 13 листопада агентство переглянуло свої очікування: замість прогнозованого дефіциту нафти до кінця року воно тепер передбачає її надлишок у четвертому кварталі. За даними IEA, у жовтні світова пропозиція нафти зросла до 105,4 млн барелів на добу, а її запаси за місяць збільшилися на 52 млн барелів. У Deutsche Bank також оцінили надлишок пропозиції на світовому ринку в жовтні приблизно у 1,7 млн барелів на добу.

Сапєгін пояснив: від початку листопада Brent подешевшала з $111,56 до $86,60 за барель, тобто на 22,4%. Ринок також менше реагує на тривожні новини з Перської затоки, бо бачить, що експорт відновлюється. Для України важливіше, що подешевшало й готове пальне в Європі. За 30 днів бензин А-95 там подешевшав з $1150 до $850 за тонну, а дизель – з $1500 до $1150.

Український гуртовий ринок відреагував швидко. За даними експерта, за 30 днів бензин А-95 у гурті подешевшав на 12,96 грн/л, а дизель – на 21,91 грн/л. На АЗС зниження виявилося скромнішим: на 7,74 і 6,10 грн/л відповідно. Середня роздрібна ціна бензину А-95 становить 82,26 грн/л, гуртова – 70,56 грн/л, а розрахункова вартість імпорту – 60,72 грн/л. Для дизеля ці показники дорівнюють 97,52, 80,27 і 75,44 грн/л відповідно. Надбавка роздрібних продавців до гуртової ціни на 24 листопада сягнула 17,25 грн/л на дизелі та 11,70 грн/л на бензині. АЗС поки що відобразили лише частину здешевлення гурту.

«Гуртовий ринок уже пройшов значно глибшу корекцію, ніж роздрібний, тому можемо очікувати, що частина здешевлення дійде до кінцевого споживача», – додав Сапєгін.

Як повідомлялося, до кінця грудня 2026 року середня вартість бензину А-95 в Україні може знизитися до 73 грн/л, а дизельного пального – до 90 грн/л. Такий сценарій озвучив директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін за умови збереження нинішніх темпів здешевлення пального.